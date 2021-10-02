Группа Mastodon выпустила официальный видеоклип на новую песню «Teardrinker»

Трек взят из готовящегося к выходу нового альбома группы «Hasted And Grim», который выйдет 29 октября 2021 года. Пластинка станет последователем лонгплея «Emperor Of Sand» 2017 года. Обложку нарисовал давний соратник группы Пол Романо.
— Дерево — символ загробной жизни. Когда вы умираете, ваш дух входит в самое сердце дерева, а затем распространяется по нему в течение нескольких годовых циклов. Так вы можете попрощаться с миром живого и перейти в следующее измерение. На обложке вы можете увидеть человечка в центре дерева — это наш хороший друг и менеджер Ник Джон, который скончался пару лет назад. Ник имеет непосредственное отношение к созданию «Hasted And Grim», — рассказал барабанщик Бранн Дейлор.
«Hasted And Grim» был записан на студии West End Sound, расположенной внутри Ember City, репетиционной базы, которой члены Mastodon управляют в Атланте. Продюсированием альбома заведовал Дэвид Боттрилл, известный по работам с Muse, Dream Theater, Tool.