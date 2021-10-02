Группа Mastodon выпустила официальный видеоклип на новую песню «Teardrinker»

Певица и автор хита Рианны «Diamonds» Сиа Ферлер, выступающая под псевдонимом Sia, представила новую песню. Композиция под названием «Chandelier» стала первым синглом с грядущего альбома артистки, сообщают «Звуки.ру». В феврале 2012 года Sia заявила о прекращении своей певческой карьеры, однако [Читать...]

Первенец бывшей солистки группы «ВИА Гра» Евы Бушминой родился в киевском роддоме № 5 26 июня 2013 г., сообщают украинские СМИ. Отец ребенка — сын экс-министра экономики Украины Дмитрий Лановой, за которого певица вышла замуж в сентябре 2012 [Читать...]

Музыкальная группа «Божья коровка» выпустила новый альбом «ДЕВУШКА. ДЕНЕГ ДАЙ», ставший 10-м в официальной дискографии. Об этом сообщил «Музыкальной Правде» основатель и лидер группы «Божья коровка» Владимир Воленко. По словам Владимира Воленко, в альбом 2016 вошло 16 треков, [Читать...]

Леди Гага обнародовала видеоклип на песню «G.U.Y» с ее последнего на сегодня альбома «ARTPOP». С момента появления (22 марта 2014 года) видео в сети фанаты певицы пытаются побить рекорд по просмотру клипов в первые сутки с момента появления [Читать...]

Русская рок-группа из Белгорода «Туманния» завершила работу над дебютным альбомом «Фальшь». В CD вошли 12 композиций, выдержанные в характерной для команды традиции русского рока, созвучного современной музыке – от классического хард-рока до тяжелой альтернативы с вкраплениями nu metal. [Читать...]