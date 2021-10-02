Евгений Маргулис — «Квартирник у Маргулиса»

2021, «Эксмо»

«Квартирник у Маргулиса» — одна из самых нетипичных программ нынешнего российского телевидения. Во-первых, там много поют вживую и чаще всего — не самые форматные для ТВ песни. Во-вторых, её ведёт не профессиональный телевизионщик или шоумен, а хороший музыкант и коммуникабельный человек Евгений Маргулис. Сложно поверить в то, что он одинаково любит всех своих разномастных гостей, тем не менее для каждого он находит тёплые слова или дружеские подколки. А когда ему особенно нечего сказать, он громко объявляет название пришедшей группы (это может происходить раз 30 в течение одной программы), кричит что-то вроде «да здравствует Александр Маршал!» и заставляет музыкантов вспоминать свои первые детские песни. Гости с хорошо подвешенным языком иногда рассказывают ржачные байки, а Евгений Маргулис тоже вспоминает свои истории — иногда к месту, иногда нет. Довести свою мысль до логического финала участникам передачи удаётся не всегда, потому что бардачная рок-н-ролльная атмосфера в «Квартирнике» ценится больше связного повествования, но в этом, вероятно, и заключается секрет очарования и долголетия программы.

И вот вышла печатная версия «Квартирника у Маргулиса». Квазипарфёновский подзаголовок «Истории из мира музыки, которые нас изменили» не имеет ничего общего с содержанием книги — по сути это просто сборник расшифровок эфиров «Квартирника», без монтажа и редактуры. То, что в телеверсиях создавало «атмосфэру», перенесено на бумагу, где выглядит, м-м-м, неоднозначно. Смешных реплик здесь куча, как и интересных историй, но их ещё надо найти в бурном потоке междометий, неадаптированных разговорных оборотов и внезапных лирических отступлений. К тому же, когда читаешь расшифровки многих программ подряд, становится очевидно, что даже у ведущего-импровизатора имеются свои штампы: кроме вопросов о первых опытах, это требование от каждого гостя назвать «свою «Yesterday» и вспомнить об опыте съёмок в кино. Кроме того, в программе с группой «Тараканы» Маргулис всю дорогу обсуждал их название, видимо, так и не сумев найти в творчестве панк-команды ничего более интересного; в книге же расшифровку этого эфира предваряет вступление, посвящённое… Денису Мажукову.

Перепутали, бывает? Ничего страшного, ведь это лишь усугубляет рок-н-ролльный дух? У меня и так были большие сомнения, что концентрация этого духа уместна в печатном издании, когда небрежность издателей перешла в безграмотность. На страницах книги вам встретятся такие диковинные персонажи, как Джанбэз, Питер, Полон Марис, Роман Логовых, Лидия Скублик, бард Ващенко, музыканты Александр Сольевич и Леонид Гудкин, стиль «под блэксаба» и даже гармонь вместо гармонии. Увы, несмотря на наличие вкладки с цветными фотографиями автора, Евгений Шулимович не только не писал эту книгу, но даже и не читал. Хрен бы с ними, с Джоан Баэз и Питером, Полом и Мэри, кто их тут помнит, на самом деле… Но когда многолетнего и ныне покойного коллегу и соратника Маргулиса чёрным по белому называют Ковагоевым, тут уж рецензент не в силах подобрать приличного слова для этого происшествия.

Алексей МАЖАЕВ.