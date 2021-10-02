{ 2 октября 2021 }

Евгений Маргулис — «Квартирник у Маргулиса»

Рубрики: [Книги]  [Музыка]  

Обложка книги Евгений Маргулис Квартирник у Маргулиса 

2021, «Эксмо»

«Квартирник у Маргулиса» — одна из самых нетипичных программ нынешнего российского телевидения. Во-первых, там много поют вживую и чаще всего — не самые форматные для ТВ песни. Во-вторых, её ведёт не профессиональный телевизионщик или шоумен, а хороший музыкант и коммуникабельный человек Евгений Маргулис. Сложно поверить в то, что он одинаково любит всех своих разномастных гостей, тем не менее для каждого он находит тёплые слова или дружеские подколки. А когда ему особенно нечего сказать, он громко объявляет название пришедшей группы (это может происходить раз 30 в течение одной программы), кричит что-то вроде «да здравствует Александр Маршал!» и заставляет музыкантов вспоминать свои первые детские песни. Гости с хорошо подвешенным языком иногда рассказывают ржачные байки, а Евгений Маргулис тоже вспоминает свои истории — иногда к месту, иногда нет. Довести свою мысль до логического финала участникам передачи удаётся не всегда, потому что бардачная рок-н-ролльная атмосфера в «Квартирнике» ценится больше связного повествования, но в этом, вероятно, и заключается секрет очарования и долголетия программы.

И вот вышла печатная версия «Квартирника у Маргулиса». Квазипарфёновский подзаголовок «Истории из мира музыки, которые нас изменили» не имеет ничего общего с содержанием книги — по сути это просто сборник расшифровок эфиров «Квартирника», без монтажа и редактуры. То, что в телеверсиях создавало «атмосфэру», перенесено на бумагу, где выглядит, м-м-м, неоднозначно. Смешных реплик здесь куча, как и интересных историй, но их ещё надо найти в бурном потоке междометий, неадаптированных разговорных оборотов и внезапных лирических отступлений. К тому же, когда читаешь расшифровки многих программ подряд, становится очевидно, что даже у ведущего-импровизатора имеются свои штампы: кроме вопросов о первых опытах, это требование от каждого гостя назвать «свою «Yesterday» и вспомнить об опыте съёмок в кино. Кроме того, в программе с группой «Тараканы» Маргулис всю дорогу обсуждал их название, видимо, так и не сумев найти в творчестве панк-команды ничего более интересного; в книге же расшифровку этого эфира предваряет вступление, посвящённое… Денису Мажукову.

Перепутали, бывает? Ничего страшного, ведь это лишь усугубляет рок-н-ролльный дух? У меня и так были большие сомнения, что концентрация этого духа уместна в печатном издании, когда небрежность издателей перешла в безграмотность. На страницах книги вам встретятся такие диковинные персонажи, как Джанбэз, Питер, Полон Марис, Роман Логовых, Лидия Скублик, бард Ващенко, музыканты Александр Сольевич и Леонид Гудкин, стиль «под блэксаба» и даже гармонь вместо гармонии. Увы, несмотря на наличие вкладки с цветными фотографиями автора, Евгений Шулимович не только не писал эту книгу, но даже и не читал. Хрен бы с ними, с Джоан Баэз и Питером, Полом и Мэри, кто их тут помнит, на самом деле… Но когда многолетнего и ныне покойного коллегу и соратника Маргулиса чёрным по белому называют Ковагоевым, тут уж рецензент не в силах подобрать приличного слова для этого происшествия.

 Алексей МАЖАЕВ.

.


Похожие посты:


  1. Евгений Маргулис запишет альбом после «Артиста»

    2. Евгений Маргулис запишет альбом после «Артиста»

    Евгений Маргулис готовится приступить к записи нового альбома, который увидит свет в 2015 году. Представитель музыканта рассказал, что на сегодняшний день написано уже порядка пяти новых песен для будущей пластинки, правда, к студийной работе Евгений Маргулис еще не [Читать...]


  2. Евгений Маргулис прокатится с «Маргулисом»

    3. Евгений Маргулис прокатится с «Маргулисом»

    Релиз нового альбома экс-участника групп «Машина времени» и «Воскресение» Евгения Маргулиса, получивший название «Маргулис», состоится на лейбле Soyuz Music 28 января. В пластинку войдет одиннадцать композиций, включая уже известную песню «Рок-н-ролл», звучавшую на ряде центральных радиостанций, включая «Наше [Читать...]


  3. Евгений Маргулис уволился по собственному желанию

    4. Евгений Маргулис уволился по собственному желанию

    Уход Евгения Маргулиса из группы «Машина времени» не связан с каким-то конфликтом внутри коллектива. Музыканты сохранили хорошие человеческие отношения, а решение об увольнении принял сам Евгений. Он хочет больше времени уделять собственным проектам, в частности, подготовкой нового сольного [Читать...]


  4. «Ногу свело» сыграет «Квартирник у Маргулиса»

    5. «Ногу свело» сыграет «Квартирник у Маргулиса»

    Группа «Ногу свело» станет героем очередного выпуска программы «Квартирник у Маргулиса» на телеканале «Че» 30 апреля 2016 года. Как сообщает пресс-служба телеканала, свои хиты «Хара Мамбуру», «Любовь лилипутов», «Идем на Восток», «Матную песню» фронтмен Максим Покровский и его [Читать...]


  5. Евгений Маргулис не успел выпустить альбом

    6. Евгений Маргулис не успел выпустить альбом

    Евгений Маргулис закончил работу над своим новым сольным альбомом, который станет первым релизом исполнителя после его ухода из «Машины времени». Изначально музыкант надеялся выпустить пластинку к своему дню рождения, который он отмечает 25 декабря, но, к сожалению, не [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»