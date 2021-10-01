{ 1 октября 2021 }

Любимец Госдепартамента

Рубрики: [Telegram]  

Михаил Саакашвили, любимец Госдепартамента США, экс-президент Грузии, в своё время захвативший там власть, перехватив её у ослабевшего Шеварнадзе в ходе «Революции роз», утверждает, что вернулся в Грузию — точнее в Батуми, и собирается вести своих сторонников на Тбилиси. Власти Грузии при этом твердят, что границ страны он не пересекал, благо на него открыты в Грузии уголовные дела, но тут сам чёрт не разберёт, кто из них прав. Вполне мог и пересечь. В Грузию при желании только ленивый не въедет. И тут самое интересное, что с этой страной дальше будет. Этот редкостный по своей наглости авантюрист, в 2008 году развязавший и с треском проигравший «Пятидневную войну» с Россией, по результатам которой Грузия окончательно потеряла Абхазию и Южную Осетию, ещё на многое способен.

Экс-глава Одессы, назначенный на этот пост Порошенко и им же снятый, с лишением украинского гражданства, после того, как выступил против своего благодетеля, в итоге прорвавшийся обратно на Украину во главе толпы сторонников через границу (любимое развлечение у него, что ли, границы прорывать?) и в итоге восстановленный в украинском гражданстве Зеленским, который для него учредил какой-то абсолютно третьестепенный пост, решил тряхнуть стариной, вернувшись в активную политику в свойственной ему эпатажной манере. Интересно, Маша Гайдар теперь за ним в Грузию переедет? В Одессе же она именно с ним тусовалась. И как с галстуками для пережёвывания под кинокамеры в стрессовых ситуациях? Захватил запас с собой или ему их в Тбилиси выдадут?

Разговаривать с людьми такого типа, пытаясь найти с ними общий язык, бесполезно. Проще сразу пристрелить. Все его соглашения с кем угодно и о чём угодно исключительно временные, чувство политического реализма и просто чувство меры у него отсутствуют, как таковые, ради власти готов на всё… Таких, как он, к политике на пушечный выстрел подпускать нельзя, но именно там они и обретают, особенно в странах, типа Грузии. Впрочем, в Армении и на Украине их тоже хватает. При этом симпатизантов у людей такого типа всегда много: определённые категории населения они привлекают, чем беззастенчиво и откровенно пользуются в самых корыстных интересах. Дураков в этом мире вообще пруд пруди. Так что Грузии ещё предстоит много интересного. Устроимся поудобнее и будем за ней наблюдать!

Евгений Сатановский


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