Ведьмачок научит деток жалеть нелюдей

В бестиарии «Ведьмака» появился новый антигерой — сценаристка Лорен Шмидт-Хиссрик. Воодушевленный просмотрами Netflix решил превратить франшизу в бесконтрольную ТВ-опухоль и сейчас вовсю пыхтит над адаптацией книг Сапковского для… детской аудитории.

Это вызвало целый шквал возмущения. Мир «Ведьмака» и для многих взрослых-то слишком взрослый, а уж как его начинка способна искорежить податливое детское сознание — и думать не хочется. А хоть кто-то сомневается, что, окунувшись в яркий мир детского ведьмачка, юная публика следом за адаптированной под нее историей потянется изучать и оригинальную?

Но Лорен Шмидт радостно защищает идею «детского ведьмака» и даже более того — надеется максимально насытить повесточкой, чтобы использовать как очередное орудие навязывания толерантности и срубить бабла, расширив аудиторию. Мол, ее деткам уже неймется познакомиться с ведьмаком, а она бедолага вынуждена их ограничивать и ждать, пока подрастут. Непорядок же! Нужно срочно сделать «Ведьмака» для детей. А потом непременно адаптировать для них Лысого из «Браззерс», «Американскую историю ужасов» и водку с кокаином, дабы было веселее коротать семейные вечера возле детской кроватки.

Будем откровенны, расовую жалость нам вполне навязывали и в игровой серии — специфика самого мира и правда удобна для всевозможных спекуляций на темы угнетения всех сортов нелюдей. Но превращать суровый мрачный мир в семейное ЛГБТ-шоу — способны только монстры пятидесятого уровня.

Хотя, если подумать, повестка сейчас настолько сорвалась с цепи, что может выйти печальный парадокс: психике детей будет куда меньше вреда наносить классическая мрачная история Ведьмака, нежели ее нашпигованная монструозной толерантностью няшная детская версия с Цири на розовом пони-единорожке.