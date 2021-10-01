{ 1 октября 2021 }

Съёмки на нарах

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

В 2003 году Metallica решили снять клип на песню «St. Anger» в необычном месте — тюрьме Сан-Квентин. Дело это было сложным; сначала часть группы — женщин, не пустили на территорию, ведь им было опасно даже попадаться на глаза зекам. Затем встал вопрос о привлечении настоящих заключённых к участию. Арестанты были не шибко рады камерам, но когда узнали, что речь идёт о Металлике, сразу выстроились в очередь. Съёмки прошли напряжённо, но плодотворно. Под конец группа отблагодарила снявшихся небольшим концертом, а также получила сувенир от одного из офицеров — журнал с фотографией группы и подписью Ричарда Рамиреза, американского серийного убийцы…

Шум Гамм


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