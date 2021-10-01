Съёмки на нарах

Производство байопика о лидере Allman Brothers Band Греге Оллмане «Midnight Rider» заморожено на неопределенный срок. Компания Unclaimed Freight Productions решила остановить съемки после трагических событий, из-за которых погибли несколько членов съемочной группы. Съемочная команда работала на железнодорожном мосту [Читать...]

Съемки биографической ленты о лидере группы Queen Фредди Меркьюри могут быть отменены. Как заявил сценарист проекта Питер Морган, причиной отмены может стать выход из съемочной группы британского актера Саши Барона Коэна. Актер должен был исполнить главную роль в [Читать...]

Компания Enjoy Movies завершила съемки молодежной комедии «Остров везения». Основные работы прошли в Таиланде, где главные актеры – Роман Юнусов, Светлана Ходченкова, Анна Хилькевич и Агния Дитковските – провели почти месяц. По окончании съемок в Таиланде группа переместилась [Читать...]

Съемки продолжения «Росомахи» начнутся в этом августе – об этом написал в своем твиттере исполнитель главной роли Хью Джекман. Ранее сообщалось о том, что съемки картины откладываются из-за погодных условий. Фильм будет сниматься частично в Сиднее, частично – [Читать...]

Режиссер Карен Оганесян («Домовой») завершил съемки фильма «О чем молчат девушки». На съемки комедии «О чем молчат девушки» ушло всего чуть больше месяца, сообщает. Фильм расскажет о четырех подругах, отправившихся в Испанию, где под влиянием обстоятельств девушки раскрываются [Читать...]