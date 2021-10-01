Прах с конфетти

ВАЛЕРИЯ. “НОВОГОДНЯЯ”. АВТОР – ШУЛЬГИН Мы всегда были в своей амбициозности людьми нерукопожатными, впрочем, я сегодня хочу о Хорошем: сегодня выпал снег, апельсиновый дух сразу стал главным, никуда не надо идти, иди сюда, посмотри, как малыш ерзает, ему [Читать...]

Уже почти “обсыпала”: новый альбом поп-дамочки расходится шустро. А чего бы ему не расходиться? Наташу с подачи маэстро Игоря Николаева любят многие, давно и неистово. Самое чудное – что есть за что. Н.К. довольна своей новой работой и [Читать...]