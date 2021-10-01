Прахом ярого поклонника Tiësto выстрелили из конфетти-пушки на муз. фестивале Creamfields. Отец покойного Стюарта Митчелла продал его билеты на фест электронной музыки, чтобы расплатиться за похороны, а также попросил купивших взять с собой немного праха и развеять его на мероприятии. Ребята согласились, более того, они принесли с собой плакат с фото Стюарта и надписью «Это твой последний танец, приятель». Когда они объясняли организаторам суть плаката, те предложили проститься с фанатом масштабно — смешать его прах с конфетти и выстрелить этим из пушки во время выступления Tiësto, что и было сделано.
{ 1 октября 2021 }
Прах с конфетти
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