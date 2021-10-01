{ 1 октября 2021 }

Netflix анонсировал третий сезон сериала

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

«Ведьмак» пошел по пути Старков: несмотря на смешанную реакцию зрителей, сериал превращается в настоящего долгожителя и, возможно, один из флагманских проектов Netflix вообще.

В декабре ожидают выхода второго сезона, а уже накануне онлайн-сервис анонсировал и третий. История мрачного ведьмака, охотящегося на отвратительных чудовищ и еще более мерзких людишек, продолжится, перенося на экран многотомную сагу Анджея Сапковского.

Сомневаться особо и не стоило. Одноименная игра стала буквально явлением, а так как погружала в события, произошедшие уже после сюжета книг — у многих предсказуемо возникло желание подробно узнать всю эту обширную предысторию. Первый сезон был совсем уже формата origins, а вот дальше начинаются события, самым прямым образом связанные с игровым сюжетом, и с каждым новым сезоном оторваться будет все сложнее.

Проблема лишь в том, что как раз игроки, по крупицам находившие и восстанавливавшие картину жизни «молодого» Геральта, уж явно успели нарисовать себе всё совсем иначе, нежели на картинке от Netflix. И ладно бы просто иначе. Но ведь еще и куда эффектнее, логичнее и интереснее.

НЕВМИНКУЛЬТ


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