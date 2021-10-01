Ночью спится плохо. Просыпаешься в Час быка или Час волка и либо маешься бессонницей до утра, либо приходится вставать и пытаться чем-нибудь себя занять, отгоняя остатки сна. Всё равно глаз не сомкнуть. Орут ранние петухи в соседней деревне, ворочаешься, в голову мрачные мысли лезут и давит на плечи и на душу всё, что знаешь о мире и понимаешь о том, как он устроен. Да так, что хоть волком вой. И ведь не поможет, а хочется. Первобытные инстинкты, что ли, из подсознания на свет прорываются, или это возраст, от которого никуда не деться? Он, год за годом, прибавляется, здоровье и силы уходят… Хоть тресни, а иначе никак. И это ещё если не пить, не курить и не страдать прочими излишествами, которые от дурацких мыслей отвлекают, но жизнь сильно укорачивают…

Чёрт его знает, куда уходит сон. А если и не уходит, ещё хуже. Такое снится… Откуда эти чёртовы сны только вылазят? Каким образом мозг их формирует? Из чего?! Нет бы, не снилось вообще ничего, как бывает, когда очень устаёшь. Лёг, провалился, утром встал со свежей головой и пошёл делами заниматься. Или, как в детстве и юности, снилось бы что-нибудь эдакое, лёгкое и на послевкусие приятное. В молодости бывало, ещё и с лёгким налётом эротики, но с годами не до неё. Какая эротика? Дети, внуки… Спасибо ещё, что вкус к жизни не потерял — многое в ней продолжает радовать. Хотя тут уже приходится работать над собой, включая максимальное количество фильтров, чтобы отсеивать лишнюю внешнюю информацию, которая атакует буквально по всем каналам, и негатива там столько…

Стараешься читать про природу, путешествия, исторические романы, этнографическую литературу, фэнтези, научную фантастику и нехудожественное, про археологию, палеонтологию, историю и прочие материи такого рода. И это же смотреть по телевидению и ловить на компьютере. Благо, с годами учишься на раз отсеивать продукцию низкого качества или откровенную чушь. Никакой мистики и ничего религиозного. В качестве источника цитат, либо основы исторического и культурологического знания — не вопрос. Хоть Тора с Талмудом, хоть Новый Завет с Житиями святых, хоть Коран с Хадисами, хоть Пополь-Вух, эпос о Гильгамеше, мифы древних греков и скандинавские саги. Но именно как источники, не более того. Иначе утонешь с концами и никаким макаром не выплывешь.

Не дай Б-г во всё это всерьёз уверовать, хоть в своё, национальное, хоть в то, которое соседи по планете придумали. Меняет в жизни всё — и не к лучшему. Сто раз проверено на практике самыми разными людьми. Примеров вокруг — море. В основном печальные. Только если нужно человеку уйти от этого мира, если что-то с ним в жизни случилось такое, что жить нормально он уже не может, тогда имеет смысл утопить себя в религиозной мистике. Но это по сути то же самое, что алкоголь или наркотики. Не зря, оказывается, классики сказали про «опиум для народа». И не зря большая часть людей, искренне считающих себя верующими, просто выполняет обряды — неважно даже, какие именно. Вроде как, отчитался перед высшими силами, но живёшь не особо заморачиваясь. Это ещё ничего…

Никакой политики. В неё самому всерьёз играть — или надо цель иметь, к которой готов идти, несмотря ни на что, или не иметь абсолютно никакой совести, как в основном с политиками и выходит, или бешеные амбиции. Ну, или быть полнейшим идиотом и следовать за вожаком, как баран в отаре. Неважно за каким, лишь бы вместе с другими. А если своя голова на плечах и чувствительность организма к вранью повышенная, нечего там делать. Ну и, соответственно, нечего смотреть и слушать многочисленные шоу на эту тему, которых в телевизоре развелось — пруд пруди. Благо, они в основном до того крикливые, скучные и на свары и мелкие скандалы заточенные, что время на них тратить, всё равно, что на базар ходить, ссоры продавцов за место за прилавком наблюдать. Ну, или делёж счетов за газ в коммунальной квартире.

Из фильмов сказки отвлекают. И наши, и не наши — если они хорошо сняты. Приключенческие и исторические ленты и сериалы — господи, как их раньше снимать умели, в том числе в Советском Союзе и ГДР! И вестерны, и «истерны»… Иногда радует что-то из американского и гонконгского «экшна» или французских, итальянских и старых штатовских комедий. Детективы… Ну, смотря какие. Бывают фильмы, которые можно пересматривать бесконечно, хотя их уже, вроде, знаешь наизусть. Бывает — разок посмотреть можно. Но в основном не стоит потраченного времени. Как старую жвачку бесконечно пережёвывать. И занят, вроде бы, но вкуса никакого. А вот фильмы ужасов и криминальную хронику отродясь не смотрел. Их и в жизни хватает.

Опять же, фильтровать новости приходится. Минимум негатива и нудятины на тему того, какой очередной пупок где выступил, куда поехал, что кому сказал, что обещал и с кем встретился. Отчего народ так на котиков, собак, коал, панд, китов и рыб смотреть любит? Именно оттого, что все они своей конкретной жизнью живут, никому голову не мороча. Едят, пьют, играют, друг с другом дерутся, друг за другом ухаживают, рожают и воспитывают детёнышей… Всё. Никто из них ничего и никого из себя не строит и строить не пытается. Отчего, кстати, и на людей, которые что-то умеют, делают это хорошо и с увлечением, и у них то, что они делают, получается, смотреть интересно. Что именно они делают, даже не так уж важно. Хотя бесят пустопорожние чубрики обоего пола с их инстаграммами, блогами, клипами и прочим тик-током. Что есть, то есть.

Юмор выручает. Хорошо, когда умный и тонкий, но его всё меньше. Жванецкого больше нет, фильмы «Квартета И» и старые комедии не так часто показывают, как хотелось бы, а КВН по нынешним временам стал напоминать «Аншлаг» в худших его проявлениях. Правда, в «Комеди» встречаются изредка проблески чего-то, что можно смотреть без особого отвращения, да в близком к нему ночном «Открытом микрофоне». А вот «Стендап» после истории с Идраком Мирзализаде немного напрягает. Так и ждёшь какого-нибудь подвоха. Ну, может, пройдёт несколько лет и это ощущение хоть немного ослабнет. Или, наоборот, усилится… Тут предсказывать сложно. И, конечно, выручают отдельно взятые мультфильмы, вроде иронической серии «Мельницы» про богатырей. А там и утро настаёт. Можно ещё пару часов поспать…