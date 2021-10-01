Холдинг завербовал еще одного производителя контента

«Национальная медиа группа» заключила контракт с компанией «Видеопрокат» на приоритетный показ проектов. Создатели сериалов Happy End и «Псих» три года будут разрабатывать по десять проектов в год (8 сериалов и две полнометражки), шесть из которых должны гарантированно быть запущены в производство.

Схема примерно та же, что сейчас царит на рынке кинопродукции. НМГ уже успела подписать схожие соглашения с Ильей Куликовым («Полицейский с Рублевки», «Перевал Дятлова»), а продюсер Жора Крыжовников (ГОРЬКО!, ЛЕД-2) стал креативным продюсером «НМГ студии».

В портфолио «Видеопроката» — три сериала:

Happy End — о распутной модели, покоряющей Москву через веб-камеру

«Псих» — с Константином Богомоловым в довольно харизматичной, но очень странной роли

И «Балет» с Ингеборгой Дапкунайте — запланированный на конец года.

Десять в год — серьезный форсаж для студии Сергея Бондарчука, Марии Фоминой и Анастасии Корецкой. Но, возможно, им и требовался для выхода на новый уровень именно подобный контракт.