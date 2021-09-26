Длинная очередь за «Оскаром»

Плодовитый все-таки киногод получился. Сразу 110 фильмов вошли в длинный список претендентов от России на участие в премии «Оскар». Собственно, все, что были или будут в коммерческом прокате в течение нынешнего года. Вопрос даже не в том, что их много — сам уровень объективно впечатляет, а ведь сколько ресурсов параллельно направлялось в цех сериалов!..

Перечислять всех фаворитов — удел и не Твиттера, и не Телеграм: ни в какой лимит не поместишься. Но знатоки уже прикидывают варианты, учитывая и специфику премии — как ни крути, американской. Чаще других звучат названия: «Блокадный дневник», «Герда», «Дело», «Девятаев», «Иван Денисович», «Капитан Волконогов бежал», «Конец фильма», «Непослушник», «Кто-нибудь видел мою девчонку», «Петровы в гриппе», «Разжимая кулаки», «Северный ветер», «Серебрянные коньки», «Уроки фарси», «Чернобыль», «Огонь» и “Майор Гром: Чумной доктор”.

Дата заседания пока не назначена. Как известно, российский оскаровский комитет после смерти Владимира Меньшова остался без председателя, и какую картину в конце осени выдвинут от страны в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» — пока и правда можно лишь гадать.

Если совсем честно, то как раз единственного истинно прорывного фильма у нас в этом году, видимо, не случилось: взяли, можно сказать, добротным валом. «Оскар», конечно, скатился, но вот не видно пока реальных шансов ни у одной нашей ленты, еще и на фоне изрядной активности испано и италоязычных мастеров. А не будь их — нашли бы нечто страшно трендовое где-нибудь в Мьянме, Норвегии или Уйгурском АО… Чтобы российский фильм взял «Оскар», в нем две бодипозитивные лесбо-феминистки с чертами малых народов должны два с половиной часа под музыку Макаревича и Чайковского (с титром «Он из наших!!!») избивать балалайками чекистов в ГУЛАГе во имя спасения воробьев и с максимально прозрачными намеками на сегодняшний день.

А пока данные мотивы встречаются лишь пугливо и фрагментарно, выдвижение на Оскар — это важнейший, но именно внутренний междусобойчик: чей фильм особо оценят дома в столь успешный год?