О Дурове снимут многосерийку

В Аргентине снимут сериал о Диего Марадоне. За проект взялась телекомпания Telefe. – Снять сериал про такого человека, как Диего Марадона, большой вызов для нас. Он лучший игрок всех времён, живая легенда. В то же время он имел [Читать...]

В Норвегии снимут драматический сериал о терактах, совершенных Андерсом Брейвиком. Картина расскажет о совместной работе полиции, врачей и журналистов и о том, как на трагедию 22 июля 2011 года отреагировало общество. Работу над проектом возглавляют супруги Сара Йонсен [Читать...]

Первое по-настоящему знаковое решение Бориса Пиотровского в области Санкт-Петербургского кинематографа с того момента, как он стал вице-губернатором. Власти выделили 59 млн рублей на съёмки 19 кинолент. Из них 4 художественных и 15 документальных. Игровое кино: «Дополнительный урок» Дмитрия [Читать...]

На конвенте Comic-Con было объявлено, что телеканал Syfy продолжит тему апокаллипсиса, создав сериал по фильму «12 обезьян» Терри Гиллиама. Напомним, что по сюжету оригинальной картины в ближайшем будущем активизировался неизвестный вирус, в результате которого почти все человечество вымерло. [Читать...]