О Дурове снимут многосерийку

Компания «Нон-Стоп Продакшн» (Александр Роднянский и Сергей Мелькумов) — снимет о Павле Дурове сериал. В основу легла книга Николая Кононова «Код Дурова», показывать планируют в рамках сделки с сервисом Okko.
Фильм уже есть о Цукерберге, а Павел заслужил целый сериал. Это и моднее, и уж точно больше подходит его деятельности, когда на одном успешном проекте IT-демиург не остановился и нашел силы на совершенно новую серию в жизни.
Интересно, правда, с каким посылом всё сделают и интерпретируют. «Нон-Стоп Продакшн» отличается специфическим для большинства россиян вкусом. Компания снимала фильмы Андрея Звягинцева, «Дылду» Кантемира Балагова, «Мама, я дома» Владимира Битокова, драму Киры Коваленко «Разжимая кулаки». Если концентрированный «сокуровский взгляд» сохранится и в анонсированном сериале, есть риск, что Павла нарисуют немного далеким от реальности.