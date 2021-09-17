Пиратские рефлексы

Star Media решила выяснить ситуацию с отношением россиян к пиратству. Не в смысле готовности осуждать или поддерживать на словах, а в самом прикладном контексте. Зрителей спросили, обращают ли они внимание на легальность ресурса при поиске фильма и готовы ли они, не найдя в Сети официальную версию, осознанно начать поиски в пиратском сегменте.

Результаты могли бы смутить людей, уверенных в торжестве легальных онлайн-сервисов: для 55% русскоязычных пользователей нет разницы, где смотреть кино. И это существенно отличается от общемировых цифр, где 37% опрошенных не обращает внимания на легальность ресурса, а важно получать доступ к кино с официальных сайтов — для 59% (у нас — 45%). И это мы еще не делаем скидку на искренность, а ведь тема деликатная, и не каждый поверит в анонимность опроса.

Со вторым вопросом ситуация сложнее. Готовность искать нужный фильм на конкретном пиратском сайте у русскоязычных пользователей даже меньше, чем, например, у англичан и вьетнамцев — 22%, и только испаноязычные ребята внезапно открещиваются от наличия симпатий в мире пиратства (7%), заставляя посомневаться и в их искренности.

В любом случае, проблему нужно решать постепенно. Доступ к торрентам взялись активно резать и Роскомнадзор, и сами провайдеры, обходить меры кнута все сложнее, но теперь нужно включаться и «прянику». Легальные платформы должны стать максимально удобными и изжить припадки жадности от «девочек-маркетологов», когда тебе навязывают премиум услуги или назойливо подсовывают контент за дополнительную разовую плату.

Ну, и что-то придется делать с борьбой эксклюзивов. Быть клиентом всех онлайн-кинотеатров — путь к разорению, а отказать себе в радости просмотра, зная, что это можно сделать бесплатно в пиратской бухте — способны единицы. Вот и получится картина, когда человек смотрит легальный контент на одной платформе, а все эксклюзивы других — на пиратских ресурсах.