«Пока-пока-покачивать перьями на шляпах» украинцам теперь можно только на торжественных гей-парадах. Культовый фильм «Д’Артаньян и три мушкетёра» производства, к слову, Одесской киностудии — настолько сурово запрещен Киевом, что за его показ телеканалу «Интер» снова устроили проверку с пристрастием.

Среди других претензий — показы «Офицеров», «Завтра была война», «Шерлока Холмса» и немного внезапно «Гостьи из будущего», где в прогнозе Алисы ни слова не прозвучало о торжестве украинской вилократии, а стало быть, ее речи и образ — лживая пропаганда Кремля.

Сами власти оправдывают запреты участием в фильмах актеров из почетного списка неугодных Киеву культурных деятелей. Но в это поверят лишь клинические украинцы, а остальным и без мелофона понятно, что причины тут две: продолжать разрыв с советским наследием и иметь перед выборами повод давить последние неугодные телеканалы. Позакрывали уже почти все, один «Интер» остался, вот и для его закрытия ищут поводы хотя бы в усах Боярского с Михалковым.