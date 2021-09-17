Памятник Галине Вишневской установят на Остоженке

Правительство Москвы выделит 15 миллионов рублей на установку памятника оперной певице Галине Вишневской. По итогам открытого творческого конкурса, архитектурно-скульптурно решение доверено Александру Рукавишникову, монумент установят рядом с Центром оперного пения Галины Вишневской на Остоженке, 25.

Монумент будет встроен в нишу главного фасада здания. Памятник из гранита, мрамора и бронзы высотой в 6,7 метра изобразит Галину Вишневскую в полный рост. Торжественное открытие запланировано на 27 марта 2022 года — в день 95-летия со дня рождения выдающегося музыканта Мстислава Ростроповича, супруга народной артистки.

Инициатор и инвестор проекта — Региональный общественный фонд культурных и гуманитарных программ М. Л. Ростроповича. Грант Правительства Москвы возместит 50% от общего объема затрат на изготовление и установку памятника.