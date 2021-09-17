{ 17 сентября 2021 }

МИД потролил либеральную общественность

Рубрики: [политика]  [Фейсбук]  

МИД потролил немношко либеральную общественность, сообщих о годовщине освободительного похода Красной Армии в Западную Украину и Белоруссию, которые по несчастью оказались в 1939 году в составе Польши.

Я не понимаю вот чего. 

Патентованные российские заукраинцы прямо глотают воздух от негодования и отказывают украинцам в их праве воссоединиться в составе единого унитарного украинского государства. 

В чем логика? В том, что воссоединение произошло руками Сталина проклятого? Ну, так половина Украины ей стала тоже благодаря усатому. 

Польшу жалко? Тоже странно. Польша была вполне себе фашистским государством к моменту своей очередной ликвидации. Да и вообще они отрицают освободительный характер войны УПА на территории Восточных Крессов.

На всякий случай, присоединяюсь к МИД РФ и поздравляю

украинцев и белорусов с годовщиной начала освободительного похода Красной Армии.

Сергей Мардан


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