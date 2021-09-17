{ 17 сентября 2021 }

Умное и глупое голосование

Рубрики: [политика]  [Фейсбук]  

Начинаются выборы.

А на выборах, как мы теперь знаем, бывает умное голосование, а бывает глупое.

Глупое голосование номер один — это когда дядя из телевизора или дядя-начальник склоняет голосовать за партию власти. 

Честно сказать, я не знаю ни одного человека, которому бы такое грозило, но это особенности того мира, где я живу, а так-то они где-то есть, ну, в детском садике города Нижневартовска, например. И я сочувствую этим людям, зависимым от того дяди. Так что оно даже и не глупое, а просто вынужденное.

Глупое голосование номер два — это когда дядя из оппозиции или дядя из эмиграции склоняет голосовать за коммунистов, чтобы нагадить тому, первому дяде. И дело здесь вовсе не том, что коммунисты-де плохие, поскольку любят Сталина и проч. 

Дело в том, что сама цель — мягко говоря, дурацкая. Испортить настроение анонимному дяде-аппаратчику, отвечающему за проценты партии власти, таким способом можно, да. Но он отряхнется и дальше пойдет. 

По сути же, коммунисты, которые даже в хаотическом 1996 году сознательно, в силу своего конформизма и трусости, упустили возможность победить, — тем более неспособны хоть что-то серьезное и бесконтрольное организовать в жестком 2021 году. Их вечный девиз — это бессмертное выражение одного моего старого друга: «мы придем к власти, если власть закажет нам пропуск». 

Так что к рассказам дяди из эмиграции о том, как все рухнет, если они получат чуть больше, стоит относиться с иронией. Тот дядя тогда еще не родился, а я хорошо помню, как в январе 2000 года Единство и КПРФ мирно поделили парламент, и с этого, собственно, началась новая жизнь.

А что такое настоящее умное голосование? 

Это когда вы голосуете за того конкретного человека, которого вы, лично вы — а не дядя из телевизора или дядя из оппозиции — хорошо знаете, которому вы доверяете, и который когда-то до этого, на ваших глазах что-то хорошее сделал. 

А из какой именно он партии, и состоит ли он в какой-либо партии вообще — не имеет никакого значения. Это все пустое.

Хорошее дело останется, а вся пропаганда насчет того, что мы победили американских агентов или, наоборот, что мы сейчас свергнем режим, — она забудется уже в понедельник, сразу и насовсем.

Обман в политике — это всегда две версии, две стороны, а не одна. Тру-ля-ля и Тра-ля-ля решили вздуть друг дружку.

Играйте в свою собственную игру.

Дмитрий Ольшанский


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