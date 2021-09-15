Пятнадцатилетний кинорежиссер

Школьник решил поправить «Великую» и снял о Екатерине Второй собственное кино фестивального уровня.

Международный Московский кинофестиваль MosFilmFest открывает кинолента «Екатерина II. Закат Великой». Ничего, казалось бы, особенного, если не всматриваться в возраст режиссера: Андрею Арчакову — 15 лет.

Это не история о «золотом» социальном лифте — мальчику помогли осуществить мечту в шоу «Миллион за мечту». Причем идея снять картину о Екатерине последних лет жизни, когда она добилась всего, чего хотела — показалась сложноватой, но бизнесмен Андрей Трубников пообещал мечтателю миллион вне зависимости от результатов и слово сдержать успел (меценат умер в начале года).

Интересно, что вдохновлялся юный режиссер не шибко детским сериалом «Великая». Откровенный фэнтези-трэш в самом деле обладает скрытой магией: там настолько нагло (и да — обаятельно) перевирают нашу историю, что у хоть сколько-то пытливого россиянина возникает острое желание узнать, как же всё было на самом деле. А у самых творческих — появляется еще и решимость поделиться исторической правдой с другими.

Отдельная благодарность — отцу Андрея: изначально мальчик увлекся турецкими правителями времен османского расцвета, и именно отец скорректировал интерес сына, рассказав, что уж где-где, а в России историческая сокровищница точно не беднее.