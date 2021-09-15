Осень разворачивается по полной

Пока ещё не очень льёт, листва и трава только начинают желтеть и жухнуть, а облетать деревья будут позже, но шутки с теплом закончились. Сентябрь, значит сентябрь. По ночам становится холодно. Да и вечером как-то знобко. Кепки, куртки и шарфы пошли в ход, летнюю обувь пришлось сменить на осеннюю… В общем, всё как всегда. Сюрпризом климатические изменения становятся каждый год только для коммунальщиков, все остальные в курсе, что настанет осень, а за ней и зима. Будет лить дождь, возьмём зонты. Пойдёт снег, перейдём на пуховики, вязаные шапки, ушанки и зимнюю обувь. Совсем холодами накроет — на шубы и дублёнки. Ну и, понятно, надо, чтоб отопление работало. Это только Чубайса волнует не то, чтоб людям было тепло, а как нам в европейский кретинизм по части «зелёной энергетики» вписаться. Все остальные пока нормальные.

Дети увезли внуков в Москву — каникулы закончились, пора старшему в школу, а двум младшим в детский сад. Там их радостно встретили приятели и все они тут же простудились, перезаражав друг друга и родителей. Ну, тоже не новость. Но и детям, и взрослым так надоела «удалёнка», что неизбежные минусы осеннего погружения в коллектив больше не воспринимаются, как что-то очень уж плохое. Коронавирус до такой степени всех измучил «самоизоляцией» и прочими «прелестями», что лучше уж так, как есть. Не без минусов, но и с немалыми плюсами. Опять же, народ, хоть и довольно медленно, но начал массово прививаться. Не все ещё впали в Средневековье, как за последние 30 лет нас туда ни приглашали… Как следствие, посёлок до следующих каникул опустел. Остались только не посещающие садики малыши с дедушками и бабушками, да совсем беззаботные пенсионеры, которым и без Москвы хорошо.

В доме тихо и чисто. Всё стоит и лежит на своих местах. Никто не бегает, не кричит, не ссорится, не дерётся, не гоняется за собакой, не разбрасывает игрушки и не пристаёт, требуя немедленной прогулки на улице. Там тоже всё убрано. Не стоят и не лежат на каждом шагу самокаты, велосипеды и ролики. Никто не ловит соседских собак, чтобы их выгулять, как любит делать младшая внучка, фанатеющая от возможности взять кого-то на поводок и за ним бегать, перебирая маленькими ножками. Никто не ходит глянуть, как там у себя в домике кот, не вычёсывает его и не гладит осторожно по полосатой спинке. Не собирает по всему участку лягушек и улиток, и не пытается их дрессировать. Не просит рассказать перед сном сказку, не поёт во всю глотку песенки, не залезает в кровать, чтобы попрощаться вечером, после ванны, не плачет неизвестно отчего по ночам и не будит утром, ни свет, ни заря. Скука смертная. Скорее бы каникулы настали, что ли!