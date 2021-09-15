О чувствах и о верующих

Подумалось тут… Оказывается, у нас сейчас активно идут юридические споры между церковными активистами и правообладателями насчёт марки вина «Святой Винсент». Он же «Святой Викентий». Когда жил, чем прославился и за что именно был канонизирован Святой Викентий (Винсент) Сарагосский, почитаемый в качестве святого мученика, помимо православия, ещё и в англиканской и католической церквях, можно легко найти в интернете. Впрочем, в католичестве есть ещё один Святой Винсент, основатель ордена лазаристов, выходец из бедных гасконских крестьян, и у нас в Сибири даже есть пара общин, относящихся к этому ордену, но речь тут не о них — эти о бедных заботятся и суетным не занимаются. Споры же идут о том, оскорбляет ли наименование вина именем святого чувства верующих.

У нас же есть статья об оскорблении их чувств? А верующих много, все они разные и чувства у них тоже на редкость разные. Причём, как ни удивительно, насчёт оскорбления их все дела заводят или исходя из коммерческих интересов, или ради политического хайпа, или для того, чтобы под это выбить себе лично каких-нибудь ценных ништяков, лучше сразу много и в денежном выражении. А как их получают, если, конечно, получают, так сразу все чувства куда-то деваются. Успокаивает их приличествующая случаю мзда, что ли? И, кстати, в нашем случае есть ведь такой сорт вина! Во Франции есть. Только там его монахи выпускают, так что с точки зрения этики и соблюдения прав верующих, видимо, всё в порядке: никто к святым отцам не пристаёт. Но у наших верующих, судя по иску, чувства куда более глубокие, искренние и неожиданно бурные.

С точки зрения автора, чувства верующих, из тех 2%, которые, судя по специально проведенному ради этого социологами опросу, вообще в курсе того, что такой святой в христианстве есть, благо, жил он примерно 1700 лет тому назад, может оскорбить только если вино, названное его именем, плохое. И вот за это действительно надо костылять по шее правообладателям товарного знака и всячески притаптывать производителя. Чтобы не позорил доброе имя славного человека всякой бурдой. А если хорошее, так всё и нормально. Хоть напомнить людям, что жил когда-то такой человек и известен был тем-то и тем-то. Однако, мы живём в мире сутяг и выжиг, которые что угодно используют, лишь бы набить свой карман. В том числе закон, призванный защитить верующих и их чувства. У самих-то этих людей никаких чувств нет. Одно слово, жулики они все и ханжи.

Мусульманина, если так подходить к этому вопросу, должны оскорблять кресты на храмах, на которых сплошь и рядом в основании полумесяц, как символ торжества христианства над исламом, оставшийся с эпохи религиозных войн. Христиан — превращённые в мечети старинные соборы, начиная со стамбульской Святой Софии. Большой привет Эрдогану, который её опять из музея в мечеть превратил. Что-то не то, что у него в Турции, но и у нас никто по этому поводу особо рта не открыл. И верно, нам же ему ещё столько всякого продать нужно! Мусульман, а заодно и евреев, должна сильно оскорблять свинина в магазинах, на рынках и в ресторанах, особенно испанский хамон, рульки и свиные головы — их сплошь и рядом выставляют напоказ. И что теперь со всем этим свинством делать?

Индуиста оскорбляет как минимум говядина, а то и вообще какая угодно убоина на прилавке. Среди них вегетарианцев полно. Ну, а если вспомнить о том, как в Европе из школ переселенцы из Африки и с Ближнего Востока заставляют кресты убирать, а из библиотек изымать невинные детские книжки, к примеру, про трёх поросят или про поросёнка Бэйба… Да, кстати! Звук церковных колоколов неприятен слуху исламских фанатиков, а призыв к намазу — христианских. Так что и то, и другое во многих странах под запретом. И ведь такое и у нас не так давно пытались внедрить. Как там с протестом Гейдара Джемаля было, насчёт Георгия Победоносца на гербе Москвы, который его жутко своим видом оскорблял? Послал его Лужков куда подальше и правильно сделал. Вот и со всеми прочими людьми такого типа надо также поступать. Дышать будет легче.