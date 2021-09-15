Память о Гарегине Нжде

Очередной печальный казус случился в общении автора с человечеством. Написал недавно из Армении неизвестный редактор неизвестного интернет-портала. Очень вежливо написал, рассыпался в незаслуженных комплиментах и попросил дать его порталу интервью. Лучше по скайпу вживую, но если не получается (а это точно не прокатывало — в таком формате автор с миром не общается, не будучи Аленом Делоном), так хотя бы ответить на вопросы читателей, которые он, редактор, соберёт и пришлёт. И хотя особо времени не было, да и совершенно бессмысленно с читателями и зрителями общаться, им, как правило, не ты сам и твои мысли интересны, а чтоб ты подтвердил верность их собственного взгляда на мир, но всё же выбил он согласие и прислал вопросы.

Ну, на несколько страниц вопросов пришлось прислать несколько страниц ответов. Отослал и забыл — другая работа ждала. И всё бы ничего, да с утра прилетела из Армении претензия: не понравилось ни самому редактору, ни его читателям упоминание того, до какой степени в России является раздражающим фактором идущее при нынешнем армянском руководстве возвеличивание памяти Гарегина Нжде, который, конечно, для дашнаков фигура культовая, но жизнь закончил печально, поскольку с гитлеровцами активно сотрудничал, за что его в конце войны наши и прихватили. Многие из таких, как он, искренних и пламенных националистов разного толка, ушли на Запад, а он то ли не стал, то ли не успел… Не суть. Так что, кончил он так, как кончил.

Поклонников у него и в самом деле в Армении много. Их и у басмачей много. Только что в Узбекистане Ибрагим-бека с более чем сотней его людей реабилитировали. И у Энвер-паши, которого в Таджикистане в Гражданскую зарубили. И у Бандеры, Шухевича, Петлюры и их соратников на Украине. И у Краснова, Шкуро, Мамонтова и Власова в России. Памятники им ставить пытаются, а Дмитрий Быков в ЖЗЛ даже собрался книжку про Власова писать, хотя куда больше вероятности, что если так дальше пойдёт, то жизнь он кончит точно также, как этот его неожиданный кумир. Поветрие такое. Раз коммунизм, как идея и идеология, был зло, СССР плохой, а большевики ужасны, значит опорой для каждого отдельно взятого государства, возникшего на его руинах, являются именно такие, как Нжде.

В этом все сепаратисты и националисты, которые развалили Советский Союз и, дай им волю, завтра точно так же, с немалым удовольствием и личной для себя выгодой, развалят Россию по национальным границам, предав общую страну и общее прошлое, а также их нынешние наследники, между собой согласны. Иначе, кто они сами такие, кроме того, чем на деле являются, прекрасно отдавая себе в этом отчёт? Ну, а дальше под каждую соответствующую фигуру подводится теоретическая база, исходя из фактов биографии. Один был храбр, другой умён и талантлив, третий хотел, как лучше для своего народа… А что в итоге руки у них всех оказываются в крови, так они же мстили за… И дальше длинный список подлинных и мнимых преступлений против их народа, за который они мстили.

Имеют люди право так думать и строить на этом своё будущее? Полное. У каждого народа и каждого времени свои герои. Но не стоит требовать от других уважения и сочувствия к людям, которые боролись против ИХ страны. У автора этой страной был и остаётся Советский Союз. Он в нём родился, вырос, построил семью и именно за эту страну воевали и погибали его предки. Точно так же, как до того воевали и погибали за Российскую империю. Оба эти государства были жестоки, не слишком справедливы и построены силой. Оба стояли на крови и костях. Но к своему концу СССР подошёл с идеями социального равенства и равенства наций и народов, которые его населяли. Косо слепленными, насквозь ханжескими и исфальшивленными воплощавшими их партийными бюрократами, но куда лучшими, чем всё, что пришло им на смену.

Ну, что с этим поделать? Никуда автору от своего интернационализма не деться. Ему и своё, национальное, не чуждо — еврейское. По биографии заметно. У всех людей в этом мире есть какая-то национальность. Так уж он устроен. Даже у тех, кто искренне считает себя космополитами. Но автор точно знает, что мирное население нельзя убивать. Так что для него и Сумгаит преступление, и Ходжалы не меньшее преступление. И рассказы о том, что в первом всех убитых на самом деле убили не азербайджанцы, а армянские уголовники, провокаторы и агенты дашнаков, а во втором сами азербайджанцы, его ни в чём и никогда не убедят. Он ещё не забыл, как и те, и другие по советским военным стреляли, когда Карабахский конфликт начался, а потом им в России мстили.

Да и про теракты армянских националистов в московском метро автор не забыл. И для него любой, какой бы национальности и веры он ни был, кто встал на сторону Гитлера — враг. В том числе Гарегин Нжде. Каким бы он ни был кумиром для его поклонников и какую бы ни прожил жизнь. И так к Нжде относятся многие в России. Чего удивляться, что автор об этом честно в ответах на вопросы из Армении написал? Он же не просил к нему с этими вопросами приставать. Опять же, не стоит его пытаться просвещать, рассказывая, каким Нжде был храбрым и незаурядным человеком. Храбрый и незаурядный враг — всё равно враг. Ну, а если это совсем уж не нравится, никто не заставляет Армению в её будущих войнах опираться на Россию. Есть Франция, есть Америка. Как раз сейчас, в Афганистане, она так себя героически показала!

Может, американцы с турками завтра будут за Карабах воевать? Или французы? Или они отбюджетируют и вооружат Армению и лично Пашиняна до такого уровня, что Ереван завоюет и Баку, и Анкару с Измиром и Стамбулом? Кто его знает, какие безумные идеи бродят в головах у наследников Гарегина Нжде. Тому же в своё время мало было роли, которую Армения играла в Советском Союзе. Ему фюрер немецкого народа был куда ближе, он к Третьему рейху и лично Гитлеру прислониться пытался. Проиграл, правда. И, в итоге, и собственную жизнь проиграл. Ну, а для того, чтобы не обижать людей, которые без Нжде жить не могут, заблокировал автор редактора армянского сайта, с которого всё началось. Жили они друг без друга всю жизнь, и дальше жить будут. Цтесуцюн, джан!