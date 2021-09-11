{ 11 сентября 2021 }

Не можешь победить криптовалюты — зарабатывай на них

Рубрики: [Telegram]  [Экономика]  

Вероятно, таким принципом руководствуются в Великобритании. Почта Туманного Альбиона уже со следующей недели начнет продажу цифровых активов. Купить их, правда, могут только пользователи, которые подтвердили свою личность в специальном приложении.

Публичные компании и правительство Великобритании замыкают на себе использование криптовалюты, косвенно получая влияние на этот рынок и лишая пользователей полной анонимности. При этом регулятор продолжает критиковать крипту и ее биржи за то, что их невозможно эффективно контролировать.

Возможно, все эти действия: создание инфраструктуры, массовое разрешение криптовалют в стране — это «подготовка» граждан к появлению цифрового фунта стерлингов. Так и британский ЦБ будет доволен — система контролируема, и нервы граждан после очередного обвала биткоина целы.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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