Не можешь победить криптовалюты — зарабатывай на них

Вероятно, таким принципом руководствуются в Великобритании. Почта Туманного Альбиона уже со следующей недели начнет продажу цифровых активов. Купить их, правда, могут только пользователи, которые подтвердили свою личность в специальном приложении.

Публичные компании и правительство Великобритании замыкают на себе использование криптовалюты, косвенно получая влияние на этот рынок и лишая пользователей полной анонимности. При этом регулятор продолжает критиковать крипту и ее биржи за то, что их невозможно эффективно контролировать.

Возможно, все эти действия: создание инфраструктуры, массовое разрешение криптовалют в стране — это «подготовка» граждан к появлению цифрового фунта стерлингов. Так и британский ЦБ будет доволен — система контролируема, и нервы граждан после очередного обвала биткоина целы.