Трагедия 11 сентября и кино

Трагедия 11 сентября повлияла на судьбу многих картин, но, пожалуй, самой известной из отмененных лент является сиквел «Правдивой лжи».

Джеймс Кэмерон и Арнольд Шварценеггер были не против снять продолжение уже после релиза оригинала. Но сначала «Титаник» отложил «Правдивую ложь-2» на несколько лет. Кэмерон после выхода фильмы был настолько измотан, что взял перерыв и запланировал выход «Правдивой лжи» на 2002 год.

А потом случилось 11 сентября. И Кэмерон решил, что снимать комедию про мировой терроризм после такого он точно не будет и переключился на другие проекты, одним из которых стал «Аватар».

Правда, спустя много лет Кэмерон на одном из конвентов допустил, что возможно еще снимет продолжение «Правдивой лжи». Но сейчас уже понятно, что из-за вереницы «Аватаров» и возраста участников, этого не будет.