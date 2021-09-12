Чего больше всего хочется людям?

Не всем, но тому большинству, которое обычно журналисты презрительно называют обывателями? Покоя. Стабильности. Чтобы не было войны. Нормальной семьи. Чтобы дети и внуки были счастливы. Чтоб все были здоровы. От властей, каких угодно, справедливости. Ну, и по мелочи. Чистого воздуха, чистой воды, нормальной еды в магазинах и чтобы всё, что нужно для развлечений и отдыха, было доступно. Ну и, понятно, сплетен: по радио, по телевизору, в интернете… Зря наш вид себя назвал «человеком разумным». Мы, скорее, «человек сплетничающий» или «человек, сексуально озабоченный». А чаще, и то, и другое. Что там Стругацкие писали про разделение в будущем рода людского на два психотипа, практически несовместимые друг с другом? Люди и людены…

Ну, так нам, похоже, уже не судьба развиваться. Прогресс пошёл в обратную сторону. Причём с удивительной скоростью пошёл. На дворе — приход нового Средневековья. Мало кто это понимает, ещё меньше пытается с ним бороться или хотя бы ему противостоять, оставаясь при этом нормальными людьми. Это же так сложно, оставаться ими. Надо уметь идти против толпы или, по крайней мере, не стремиться присоединиться к ней. Ни для чего. Ни для того, чтобы вместе с кем-то расправиться, даже если сам его не любишь. Ни для того, чтобы её возглавить и повести к светлому будущему, которое всегда на поверку оказывается тёмным прошлым. Ни просто для того, чтобы себя почувствовать частью единого строя, идущего куда-то за любимым вождём. Ни один из которых никого ещё никуда не привёл…

Очень хочется, чтобы было иначе, но иначе не получается, хоть тресни. Свобода слова оборачивается свободой какой угодно лжи, злословия и клеветы. Свобода религии — неважно, какой именно, развязанными руками жутких фанатиков. Свобода от ханжества — взрывом разврата и дичайших извращений. Свобода воли и все, без исключения, политические свободы — торжеством воров и бандитов, бюрократов и казнокрадов, тиранов и садистов. Некоторые из них могут читать хорошие книги, ценить искусство и науку, слыть тонкими знатоками красоты и в теории искренне поддерживать всё хорошее против всего плохого. Но в конце их пути остаётся только грязь и кровь. А иногда и задолго до того, как им наступает конец. Жалко. Но по другому у людей не получается и, наверное, уже не получится. Такой уж мы биологический вид…