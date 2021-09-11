Каждый Б-жий день по всем средствам массовой информации партии соревнуются в предвыборной агитации. Хвалят себя и свои программы, напоминают про то, под каким номером они в избирательных бюллетенях стоят, обещают невесть что… Кажется, даже из утюга вещают. Причём несут такое, что уши вянут. Все противоречат всем. Одним дай волю, они завтра коммунизм построят. Другие, наоборот, всё как сейчас навечно закрепят, чтоб никаких изменений не было. Третьи опираются на тех, кто ждёт перемен, но исключительно мудро не говорят, каких именно перемен надо от них ждать. Не надо им ничего конкретизировать, а то, неровён час, спросят когда-нибудь с них, припомнив, кто про перемены вещал. Те же, кто у власти, скромно перечисляют всё, что в стране сделано, не уточняя, причём тут они и их партия. Чистый дурдом.

Ощущение смутное. Шоу какое-то. В целом выходит так, что не слишком внятная сволочь из прошлых и позапрошлых времён соревнуется со сволочью нынешней за право стать сволочью будущей. Как-то, не слишком вдохновляет. На кого оно только рассчитано? Ну, в 90-х был какой-никакой оптимизм. Казалось, что многопартийная система сдвинет нашу государственную телегу с привычной ухабистой колеи на путь прогресса, и она ка-ак полетит к светлому будущему! Не сдвинула и никто никуда не полетел. Прав был покойный Черномырдин: какую партию ни создавай, всё равно КПСС получается. Только, как теперь ясно, не у нас одних. У всех так. От европейцев и американцев, до израильтян и всех постсоветских чижиков. Закон флотации дерьма в проруби. Оно всегда наверх всплывает и там, поверху, плавает.

Что с этим делать? А хрен его знает. «Умное голосование» — ещё одна прибамбасина, придуманная оппозицией не для того, чтобы стране было хорошо, а чтобы те, у кого никак не получается въехать опять в начальники, нынешним кукиш показать смогли и малину хоть немного об-срать действующему руководству. Не ходить на выборы? Тоже не выход. Туда хоть ходи, хоть не ходи, они всё равно состоятся и кто-то их же выиграет. После чего чудить будет — мама, не горюй. Отменить их никто не отменит. Такая уж теперь мода — выборы во всех странах проводятся. Где-то с дикими подтасовками и нарушениями. Где-то со стрельбой. Где-то с непременными после каких угодно выборов переворотами. Хоть организованных военными, хоть на базе протестующей толпы, которую проигравшие, собрав, бросают на победивших. У нас на этом фоне ещё ничего. Памфилова старается.

Не сказать, чтобы ей за это кто-то был особо благодарен, хотя пока она держится молодцом. Особенно внесистемная оппозиция на неё злится. Опять же, все подлые приёмы, передранные местными локальными мафиями, в основном с Запада, у нас они пытаются провести в жизнь и не сказать, чтобы тут в масштабах страны всё получалось исправить. Та же скандальная и вполне прозрачная нагловатая санкт-петербуржская схема с кандидатами-двойниками, вполне может сработать. Что явно демонстрирует разницу между понятиями «ленинградцы» и «питерские». И очень большую… Но это суета сует и всяческая суета — то ли по Экклезиасту, то ли по царю Соломону, которому тот это изречение приписывает. Пройдёт. И выборы пройдут. И все мы пройдём, не оставив по себе особой памяти. И депутаты. Хотя бы это хорошо!