Коррупция в Латвии

Все прекрасно знают, что коррупции в цивилизованных странах не бывает. Там на золотой унитаз сразу напишут куда-надо. Или позвонят.

Ну разве маленькая такая — коррупционишка по-латышски.

С которой я столкнулся лет шесть назад. Дело было вольное — до пандемии. Не знаю, кой черт понес меня на эти галеры — в смысле, сделать шенген через Латвию. То ли Домский собор захотел посмотреть, то ли еще что..

Но по правилам лететь в Европу надо было через Ригу. Мы со спутницей и отправились.

Кормить в самолете тогда уже не кормили, но носили за деньги разные напитки и маленькую морковку. Чем и запомнились.

В Риге на паспортном контроле меня стопорнули. Сверля стальным глазом таможенник у меня поинтересовался, дескать — «каакккоее сегодняяяяя ччисссло?»

— 14 июля — чувствуя уже позвонками неприятности, уныло ответил я..

Да — подтвердил таможенник — а виииза с какогоо чиисла?

И сунул мне мой же паспорт под нос. С 15 числа — бараном убедился я.

Тепперь мы дееппортируем тебя обратно — удовлетворенно сообщил он.

Я не сопротивлялся, удрученный таким открытием.

Хорошо, что моя спутница мгновенно принимает решения.

Да, конечно, — мягко заметила она — но я думаю можно разрешить ситуацию и до 24 часов нам позволено будет провести у вас в накопителе?

Те задумались. И думали долго — минут 15 — и мучительно. Наверно, с кем-то советовались.

Вопрос решился за 200 евро. Стеснительно упрятанные в форменные штаны.

Мы сидели на жестких скамейках и ждали 24 часов — 15 июля. Паспорт мой был в руках служителей границы.

Спутница моя вдруг вытащила свой паспорт и стала изучать, дескать, что за дела. Почему у нее виза с 15 июня, и почему у тебя (меня) с 15 июля? Вместе же делали?

И решительно потребовал принести мой паспорт. Там стояла виза с 15 июня. Тоже.

То есть, они ошиблись. Июнь с июлем перепутали.

Ткнули носом. Они засмущались.

Я потребовал вернуть 200 евро и немедленно выпустить нас на свободу. Они засмущались еще больше. Целый час не приходили.

Но все же открыли границу. И подошел тот дух, что брал деньги.

Запинаясь и краснея, он вернул 180 евро — уже мелкими купюрами. И сказал, что больше нет. Уже успели потратить. Такие вот дела. Не наскрести больше. И зардел ушами.

Хохотали мы так, что распугали ворон. И великодушно им простили 20 евро.

Ну что поделать, страна маленькая, коррупционеры мелкие и суетливые. Видно было, что мой смех до слез им сильно не понравился.. Ну что делать..

Больше я в Латвию не летал, и прибалтийскими линиями тоже.. Да ну их.. С их мелкой коррупцией.