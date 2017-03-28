Коррупция, оно же старое доброе мздоимство – явление, которое очеловечивает беспросветную русскую жизнь и делает ее хотя бы чуть-чуть легче.

Общество без коррупции – невыносимо. Мы это уже проходили. Советская власть безжалостно боролось с коррупцией и в итоге создала тот самый проклятый совок, который измывался и унижал человека ежедневно.

Нельзя было просто дать денег директору мебельного магазина за румынский гарнитур. Путь к благорасположению директора «Дома мебели в Медведково» была более тернист и извилист, чем даже в приемную И.И.Сечина.

Каждый халдей имел власть над тобой, самый распоследний автослесарь. Кобенились, хамили, измывались. Для них 1991 год стал подлинной жизненной катастрофой. Официант и таксист стали говном, людьми с социального дна, просто «персоналом».

На смену власти метрдотелей и директоров универсамов пришли железные 90-е с их безжалостным принципом – «мы придем и всех купим». Для адептов чистых товарно-денежных отношений, появились платные школы, детские сады и коммерческие клиники.

Правда, платные школы не всегда могли научить ребенка таблице умножения, а медицинская страховка не гарантировала нормально сделанной операции. Поэтому, мудрые люди продолжали «заносить» директору английской спецшколы и главврачу, не взирая на появление в их жизни невидимой руки рынка.

От либерального оболванивания и капиталистического расчеловечивания русских людей спасали гаишники, да и вообще менты. Они не давали русскому человеку оторваться от корней, поддерживали его коммуникативные навыки на высоте, учили разговаривать с простыми людьми. Они являлись подлинными создателями и хранителями тайны бизнес стратегии win-win.

Я давал в жизни взятки бессчетное количество раз.

Я платил врачам, учителям, директорам школ и театров, инспекторам ДПС, следователям, начальникам паспортных столов, руководителям отделов рекламы, персональным ассистентам разных полезных начальников, главным инженерам ЖЭКов, журналистам, таможенникам, пограничникам, командирам воинских частей и подразделений, страховым агентам и даже стюардессам «Аэрофлота».

Я платил этим людям с добрыми мыслями и чистым сердцем. Моя мзда не оскорбляла берущего. Просто мы вместе исправляли несовершенный мир, который не может выпрямить запутанные отношения между людьми, и вылечить все несправедливости этого мира.

Когда в транснациональной корпорации меня заставили прослушать на английском языке тренинг «Мы не платим взяток», я окончательно понял, что с миром подлого чистогана мне не по пути. Всё моё существо протестует против этой лжи и бесчувствия.

Российская коррупция – это наш способ бороться с хаосом и бесчеловечностью капитализма. Мы комбатанты на этой священной войне.

Однажды с дорог исчезнет последний пузатый майор с полосатой палкой, с которым можно поделиться добротой в разумном размере и остаться с водительскими правами, а на смену ему придет мертвый глаз автоматической видеокамеры. Старая добрая мужская дружба в сауне с русалками будет убита безликими сетевыми тендерами «на поставку продукции и услуг»; а медсестра побоится взять 1000 рублей за то, чтобы твой родной человек получил чуть больше тепла и заботы в больничной палате.

Для того, чтобы не случилось этой беды; чтобы не прервалась связь поколений, и остался жив уютный и добрый, как пуховая перина в бабушкином доме, Русский мир, скажем «нет» навальным и гудковым. Скажем все вместе: «Руки прочь от Димона!»