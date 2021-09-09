Довлатов — как икона второсортных либералов. По Быкову.

Нет, нет, я понимаю — Довлатова надо любить. И внимать. И восхищаться. Потому что это как у коммунистов — Маркс, Энгельс, Ленин, так и в любой интеллигентско-свободной среде заложено триединство — Довлатов, Бродский и Солженицын.

Три кита, на которых зиждется либеральное мировоззрение. Попробуй подумать иначе — заклюют. Объявят сермяжным и быдляцки непродвинутым. С усмешкой, дескать, куда уж дотягиваться до истинной прозы..

Вон Быкова прямо чуть не изглодали — тот посягнул на святое. Ну примерно, как для правоверного коммуниста — критиковать Энгельса. От ужаса содеянного у самого мурашки начинают по спине бегать.

Но критика быкова понятна — Абидно. На его месте (Довлатова) должен быть он — Быков. А этот деклассированный элемент — деградировавшая после 90-х интеллигенция — до сих пор фимиам курит Довлатову.

«Эта публика — суррогат советской интеллигенции, то, что от нее осталось после девяностых, когда лучшие уехали, а остальные деклассировались».

И я вам скажу, Быкову верить надо. Он не только болтлив и завистлив, но еще и точен в определениях. Не отнять. И знает псевдолитературную кухню изнутри. А это уже само по себе ценно.

И основное, что он ставит на вид всей этой либерально-заполошной публике — это недальновидность. И отсталость в смысле основной направленности литературы. Духа серного не хватает у Довлатова. Сатанизма маловато. Жидок на это будет.

“Ни тебе порывов и прорывов, ни отчаянного самобичевания, ни даже подлинного разрушения, СЕРНЫЙ запах которого обдает читателя с каждой страницы Венедикта Ерофеева; Довлатов и саморазрушаться по-ерофеевски не может — за каждым запоем следует очередной «Компромисс»”.

То есть уловили основную мысль ? Серный запах новой литературы.

А что у Довлатова? Мелкие байки. Даже заповедник Пушкина кое-как воспел, серного фимиама не докурил.

Ну так, несколько полешек в костер подбросил — показал убогость и серость. И нищий пьющий хозяин, который кошек душит, и провинциальные глупые тетки-экскурсоводши. И пьяная раздражительность и скука самого писателя. Похмельная.

И только-то.. Ничего выдающегося — так, отдельные байки.

И за что вознесли? — удивляется Быков

“Он легитимизировал и наделил нешуточным самомнением целый класс людей, и людей чрезвычайно противных, шумных. Именно эти люди, заслышав критику в адрес своего кумира, немедленно набрасываются на критика с визгом «Это зависть!» или «А ты кто такой?». В принципе, их нервозность понятна. Они сознают, что Довлатов был и остается в статусе полуклассика, весьма шатком, и статус этот у него появился не благодаря качеству текстов, а благодаря энтузиазму определенной читательской группы, сильно выросшей за последнее время”

И опять я согласен с Быковым. Все именно так и было. И именно так и сейчас есть.

Кумира делает не литература, кумира делают извне. И подкрепляют визгливыми поклонниками.

Довлатов и Венечка Ерофеев появились не спонтанно. Не сами по себе. Они появились, как мессии. Того самого — серного.

Ну разве можно было «визгливой публике» восхищаться Шолоховым? Например, «Судьбой человека?» Или Верой Пановой — ее «Сережей»?

Это ж мелко. Это как Христом восхищаться. Банально.

То ли дело дым ноздрями пускать. Душу дьяволу по капельке продавать. Ново, интересно, остро.

Саморазрушаться и выставлять это на показ.

Правда, Быков как-то плохо саморазрушается. Только чрево наращивает. Но зато знает, в какую сторону должна двигаться «русская» литература.

На катафалке — на венчанье в церковь. Как Собчак сделала с Богомоловым. Это так сказать — лозунг всего искусства. С дьяволом по жизни. И после смерти с ним же.

Поэтому, по мнению Быкова, Довлатов мало того, что был жидок по этой части, так еще и устарел.

Пора выносить из пантеона — как Сталина бросить на задворки русской литературы.

Вот только у меня вопрос — а кого же поставить в ряд с Бродским и Солженицыным? Самого Быкова? Сорокина? Ерофеева? Улицкую?

У кого ныне круче дым валит из ноздрей?