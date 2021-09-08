Прогнозы Макфола

Бывший посол США в России, Майкл Макфол, любит давать демократическим администрациям (послом его, как-никак назначил Барак Обама) советы, насчёт российско-американских отношений и прогнозы российского будущего. Вот и сейчас очередной прогноз дал. При этом, как правило, несёт редкостную ахинею. Поскольку мужик он доброжелательный, говорливый, но на редкость бестолковый, в России мало что понимает и к этому особо не стремится (послом он был не столько в Москве, сколько на радиостанции «Эхо Москвы»), и сильно озабочен прогрессорством среди местного населения, которое искренне полагает неразумными туземцами, которых непременно надо привести к пониманию основ великой американской демократии.

В общем — такой он был посол, что его со второго-третьего слова разговора хотелось послать подальше, или вообще без разговоров дать в глаз. Не самое большое достижение для дипломатического работника. Такая была случайная прослойка между Байерли и Теффтом, по слухам выцыганившая себе пост для того, чтобы правильно отстроить свою университетскую карьеру. Как-никак, профессор со статусом бывшего посла — это совсем другие деньги, чем просто профессор. А поскольку в Америке с дипломатическими кадрами сплошь и рядом так, он ненадолго стал хозяином Спасо Хауса, он же Особняк Второва. Бывает. Особого вреда дипломатическим отношениям не смог причинить — по крайней мере, по сравнению с куда более активной Викторией Нуланд. Но тех, кто был поумнее, напряг. Очень уж был откровенным дураком.

Последний прогноз Макфола, который вообще типичный для Америки «Капитан Очевидность» (в реальной жизни нет такого персонажа в их популярных комиксах и поставленных по ним фильмах, а зря — очень распространённый в этой стране персонаж) — насчёт того, что вот, надо подождать, пока Путина во главе России не станет, тут-то всё с ней у Соединённых Штатов как нельзя лучше и сложится. Ну, не ожидали они от него такой упёртости. Да и вообще, интересуется Путин явно только перспективами России, а не Америки, и этого даже не скрывает. Какое безобразие! Но после него наверняка придёт какой-нибудь персонаж помягче, послабее и куда более открытый для диалога (то есть будет слушать, что ему говорят и делать именно то, что американцы советуют — они же ничего плохого не посоветуют, разве не так?).

Вот, с этим будущим потенциальным лидером России США и будут вести важный для их и нашего общего будущего знаменитый своей эффективностью и традиционный, как яблочный пирог, хот дог или биг-мак «конструктивный диалог». Наверное, как с Польшей, Украиной, Грузией, Прибалтикой или Молдавией. У них это отлично выходит. А может быть, как с Ираком, Афганистаном и Ливией, с которыми, как известно, вышло ещё лучше. По результатам заметно. Сталина же Хрущёв сменил? Сменил. С ним, несмотря на Карибский кризис, диалог был? Был. Ну, так он и с Медведевым был. И очень даже успешный. Как здорово с ним Обама по Ливии смог договориться! Вдруг именно он в России на президентский пост и вернётся? А не он сам, так какой-нибудь такой же, как он. Их, таких, у нас в стране много…

В принципе, надежды Макфола, который хоть и выглядит как укороченная в полтора раза версия известного юмориста-стендапера Славы Комиссаренко, в своих прогнозах и рекомендациях абсолютно серьёзен, не так уж беспочвенны. С кадрами у нас всегда большая беда была. У них не лучше, но пока Америка, несмотря на все свои провалы во внутренней и внешней политике, ещё сверхдержава, а мы давно уже нет. Так что тут встаёт только один, традиционный для такой геополитической ситуации земельный вопрос: кто кого первым похоронит. И сложно обижаться на такого завзятого американского либерала, как Макфол, что он искренне хочет… Он же даже не хочет, чтобы мы всей страной сквозь землю провалились. Он к нам доброжелателен, как и положено настоящему американскому демократу.

В Америке вообще, демократы очень милы и хотят хорошего. Почти всегда. Они тебя душат в объятиях, пока рёбра не затрещат, но для твоей же пользы. Такой тип миссионера, добродушного, открытого и очень улыбчивого. Если и придётся на костёр еретика-иноверца послать, то он сам этим будет больше всех прочих огорчён. И вообще, гадости делает без малейшего удовольствия. Только из чувства долга. Ну, а республиканцы ребята честные, искренние. Сразу в челюсть норовят и никого из себя не строят. Как это с Трампом и было. Но при ближайшем рассмотрении выходит, что демократы подлее, хитрее и вреднее. И тут одно радует. Похоже, что в нашем реальном раскладе Путин может оказаться наиболее договороспособным и прозападным лидером России, с которым им всем придётся иметь дело, на долгую перспективу.

Все следующие могут оказаться куда более жёсткими и намного менее склонными к диалогу. Очень уж за последние 30 лет они наших достали. Тем более, что иллюзии по поводу благотворности взятого Горбачёвым и Ельциным курса в отношении Запада мало у кого остались, Америка явно слабеет, Китай усиливается, нас американцы явно видят к гробу и никаких интересов России не признают и признавать или хотя бы учитывать не собираются… Ну и, кто сказал, что тот, кто Путина на его посту сменит, когда бы это ни произошло, будет новой реинкарнацией Медведева? Нет, насчёт того, что у нас всё может пойти косо и криво, понятно, и те же американцы, что могут, для этого сделают. Нет в этом ни малейших сомнений. Оптимально для них вообще, чтобы страны такой на карте не осталось.

Распалась бы она, вслед за Советским Союзом, хотя бы по границам субъектов Российской Федерации, и все их проблемы с нами были бы решены. Они и в 90-х этого ждали. И сейчас в их политической элите многие на это надеются. Точно так же, как и с Китаем. Для которого приготовлена и реализуется своя стратегия, хотя, судя по результатам, китайцы отбиваются от США гораздо успешнее, чем наше, столь их сейчас раздражающее начальство. Ну, на то они и китайцы. Там опыта выживания государства куда больше, а иллюзий куда меньше, чем у нас. Оно и заметно. Отчего с начала 90-х мы идём взаимопересекающимися курсами. Они вверх. Мы — по синусоиде. То вниз, то вверх, то опять вниз, то по кругу. Бултыхаемся, как г-но на волнах. Но спасибо Макфолу с его прогнозами, вряд ли до такой степени, как ему бы этого хотелось.