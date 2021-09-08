Как в разных странах голосуют

Несмотря на то, что институт всенародного голосования во всем в мире в эпоху пост-правды был серьезно дискредитирован, выборы остаются единственным реальным инструментом влияния гражданина на политический курс государства. Некоторые политологи и общественные деятели даже склонны полагать, что гражданин, уклоняющийся от исполнения своих демократических обязанностей, не имеет морального права чего-то требовать от государства, в формированнии законодательных институтов которого он не принимал участия.

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В Древней Греции людей, не интересующихся политикой и не принимающих участия в общественной жизни полиса, называли “идиотами”. В современных реалиях подобных граждан принято политкорректно именовать “политическими абсентеистами”, однако сущность понятия от этого в целом не меняется.

В современной России политический абсентеизм обусловлен в основном неверием в выборы как институт (“все равно победят провластные кандидаты”) и в целом высоким уровнем удовлетворенности среднестатистического гражданина при достаточно скромных потребностях. Однако государство по определению заинтересовано в высокой явке, ведь количество реально отданных голосов избирателей — основной критирий легитимности властей в глазах внешеней и внутренней общественности.

Призывы участвовать в выборах и более активно проявлять гражданскую позицию часто ретранслируются через руководителей учреждений и компаний с государственным участием. Следует помнить, что в призыве прийти на избирательные участки в принципе и исполнить свой гражданский долг нет никакого нарушения законодательства.

В различных государствах по-разному стимулируют граждан проявить сознательность и дойти до избирательных урн.

Так в Австралии уже более 90 лет действует закон, по которому за неучастие человека в голосовании по неуважительной причине выписывается штраф от 13 до 20 долларов.

В Бельгии, если гражданин впервые не явился на выборы без официальной причины, его ждет штраф в 50 евро. Повторное нарушение будет караться штрафом уже в 125 евро, а после четвертого «прогула» гражданина лишат избирательных прав на 10 лет и возможности получить должность на госслужбе.

В Швейцарии в кантоне Шаффхаузен отказ от голосования обойдется нарушителю в 6 швейцарских франков.

В Люксембурге при регистрации в муниципалитете проживания любое лицо старше 18 лет автоматически регистрируется в списках избирателей (на местных, то есть муниципальных выборах, голосовать можно даже не имея люксембургского гражданства). В случае воздержания при голосовании — штраф от 100 до 1000 евро, а также запрет занимать должности на государственной службе.

В Бразилии голосование обязательно только для грамотных граждан от 18 до 70 лет. За неучастие в выборах грозит не только штраф, а также необходимость предоставить объяснение о причине неявки в письменном виде.

В Аргентине для политических абсентеистов предусмотрены штрафы в размере от 20 до 200 долларов, а также лишение права в течение 3 лет занимать госдолжности.

В Боливии нарушителей карают рублем еще более активно. За отказ от голосования избирателю помимо штрафа и лишения доступа к должностям в государственном и муниципальном аппаратах грозит запрет на любые банковские операции сроком на 90 суток.

В Пакистане за неявку на выборы грозит штраф или реальные исправительные работы. Причём их срок устанавливается судом в зависимости от того, сколько раз гражданин проигнорировал участие в голосовании.

На Родине демократии — в Греции — действует закон, по которому человека, без уважительной причины не явившегося для участия в голосовании, ожидает штраф или лишение свободы на срок от 1 месяца до 1 года.

Так что российскую модель призыва к участию в голосовании в сравнении с ировыми аналогами можно считать еще очень даже демократичной.