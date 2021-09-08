Кому управлять «Северным потоком – 2»

Из жизни идиотов. Украинская пресса активно продвигает идею, что именно украинская компания, управляющая их газотранспортной системой, лучше всего подходит на роль независимого от «Газпрома» оператора для «Северного потока — 2». Ну, как же! Согласно европейской Газовой директиве… То есть логика изумительная. Что называется, согласно традиционному принципу из старого анекдота: «З’iсти не з’ iм, але понадкушую». Нету у Украины, а точнее у её нынешнего, трёхнутого на всю голову, дико жадного, наглого и глупого начальства таких сил, чтоб отказаться от хотя бы призрачной надежды присосаться к экспорту российского газа в Европу. Не заработать, так украсть. Не украсть, так остановить и запретить. Не остановить и запретить, так хучь трошки напаскудити…

Дико приставучая, надоедливая, кусючая и вонючая эта гидра. Крикливая, плаксивая и безбашенная. Какой и полагается ей быть, согласно украинскому фольклору и еврейским юмористам начала прошлого века из славного города Одессы. С кого, спрашивается, Ильф и Петров своего Паниковского писали? Только у них нарушитель конвенции детей лейтенанта Шмидта и заслуженный гусекрад был человеком пожилым, тёртым и сильно битым жизнью, а его нынешний альтер эго, Зеленский, достаточно молод, хотя так же мелок, суетлив, мелочен и хлопотлив лицом. И, кстати, неясно, до такой же степени, как его литературный предшественник он привержен гусятине, или предпочитает другую пернатую дичь. Хотя, надо признать, про страсть Паниковского к газу классики не написали ни единого слова.

Что до мысли пустить украинскую лису в российский газовый курятник, идея сама по себе неплоха, хотя бы в качестве юморески, хотя никаких шансов на воплощение в реальной жизни не имеет. Сложно себе представить, чтобы европейцы, которым украинские куштюки и так осточертели сверх всякой меры, сдурели до такой степени, чтоб попытаться её в России всерьёз продвинуть, даже если на секунду предположить, что они решатся отдать в руки Киеву с его плачевной репутацией рубильник от стратегического для будущего европейской экономики газопровода. Ещё сложнее представить себе, что Путин такого рода инициативу молча проглотит. Так что, тут опять всё пойдёт согласно украинской пословице. “З’iсть то он з’iсть, да хто ж йому дасть?!” Вот, с этим нехай пока Украина и остаётся.