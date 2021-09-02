{ 2 сентября 2021 }

Лучший костюм для Грэмми

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

В 2017 году Twenty One Pilots получили Грэмми за Stressed Out в номинации «Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой». Однако фанатов заинтересовала не столько награда, сколько то, в чем ребята ее принимали, а именно — в труселях. Тайлер Джозеф и Джош Дан услышав свои имена просто сняли штаны и прошли на сцену в нижнем белье. Но не думайте, что это ради хайпа, на самом деле у ребят была весомая причина. Однажды, ещё до популярности пилотов, парни смотрели Грэмми и в шутку договорились, что если когда-нибудь получат премию, то выйдут за ней в том же виде, в каком сидят сейчас — в трусах. Надо отдать должное, свое слово они сдержали!

Шум Гамм


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