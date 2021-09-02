Лучший костюм для Грэмми

В 1990-м году поп-дуэт Milli Vanilli получили «Грэмми», однако уже через несколько месяцев статуэтку пришлось вернуть. Как так получилось? Дело в том, что при создании группы продюссер Фрэнк Фариан выбрал «лицами группы» двух красавцев-танцоров — Роба Пилатуса и [Читать...]

Альбом Канье Уэста «Yeezus» получил две номинации на «Грэмми» – «Лучший рэп-альбом» и «Лучшая песня в стиле рэп» («New Slaves»). Однако рэпер считает, что его диск должен получить большее признание. – «Yeezus» почти во всех чартах занимает верхние [Читать...]

Звездная супружеская пара Бейонсе и Джей Зи выступят на церемонии вручения «Грэмми» вместе с Daft Punk, Стиви Уандером, а также двумя участниками группы Beatles – Полом Маккартни и Ринго Старром. Церемония вручения «Грэмми» состоится 26 января 2014 года в [Читать...]

Главное музыкальное событие года – вручение премий «Грэмми» – состоится 10 февраля. В преддверии этого знаменательного события организаторы церемонии раскрыли имена артистов, приглашенных выступить на «Грэмми-2013». Так, между объявлением лауреатов премии выступит Рианна, которая споет вместе со Стингом [Читать...]

55-я церемония вручения престижной музыкальной премии «Грэмми», которая присуждается ежегодно по решению членов Национальной академии звукозаписи США, прошла в Лос-Анджелесе 10 февраля. Одной из первых награду за лучшее соло 2012 года в жанре поп-музыки получила британская певица Адель за композицию «Set Fire to the Rain» (Live). В [Читать...]