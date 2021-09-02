{ 2 сентября 2021 }

«Небольшой» подарок для Young Thug

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Джеффери Уильямс, также известный как Young Thug планирует построить собственный район в Атланте — Slime City (Город Слизи). Идея пришла рэперу в голову неслучайно — его надоумили менеджер Джефф Огунлеси и личный риэлтор Трей Уильямс, которые преподнесли Джеффери необычный подарок на ДР в виде 400 тыс. м² земли в Атланте. Точного объяснения названию будущего района нет, но известно, что рэпер раньше называл «слаймами» своих близких друзей, а потом даже вставил слово в название своего альбома «Slime Language».

Шум Гамм


Похожие посты:


  1. Лейбл Young Turks обвинил Hugo Boss в плагиате

    2. Лейбл Young Turks обвинил Hugo Boss в плагиате

    Лейбл Young Turks, издающий SBTRKT и The xx обвинил Hugo Boss в плагиате. По мнению представителей лейбла, в новой рекламе бренда использована «плохо замаскированная версия» песни The xx «Intro». Лейбл весьма недоволен сложившейся ситуацией, в его твиттере появилось [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»