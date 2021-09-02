«Небольшой» подарок для Young Thug

Джеффери Уильямс, также известный как Young Thug планирует построить собственный район в Атланте — Slime City (Город Слизи). Идея пришла рэперу в голову неслучайно — его надоумили менеджер Джефф Огунлеси и личный риэлтор Трей Уильямс, которые преподнесли Джеффери необычный подарок на ДР в виде 400 тыс. м² земли в Атланте. Точного объяснения названию будущего района нет, но известно, что рэпер раньше называл «слаймами» своих близких друзей, а потом даже вставил слово в название своего альбома «Slime Language».