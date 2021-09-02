В Эрмитаже убрали маршрутные «рельсы»

С 1 сентября в Эрмитаже упростили правила посещения. Во время пандемии они были довольно строгими: часть залов оказалась закрыта, а посетителям предлагалось на выбор два маршрута: с Иорданской лестницы и с Церковной. Первый маршрут вел по западноевропейскому и античному пути, второй — «по рельсам» культуры Востока. Знаковые выставки всегда были доступны для обоих маршрутов. Но в целом они носили исключающий характер: гости первого маршрута не могли пройти в залы второго и наоборот.

Теперь отклоняться можно. Стрелки подсказывают направление движения, дабы потоки посетителей не пересекались, однако новая схема уже вновь позволяет увидеть почти все шедевры Зимнего дворца, включая экспонаты вновь открытых залов (искусство Кавказа, Сибири, Средней Азии и Азербайджана, Петровская галерея, где представлена живопись Германии XV-XVIII веков, а также залы Японии).

Правда, доступность залов не означает, что все их успеешь посетить чисто физически — давно известно, что в один день Эрмитаж не познаешь, однако уж куда скорее повод для гордости, чем недостаток.