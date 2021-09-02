Все смешалось в доме Облонских…

Самоназванный художник Покрас Лампас устроил перформанс в Екатеринбурге, в рамках которого смыл чужой граффити-тег на фактурном окне дореволюционного здания. Каллиграфист (кто это?) разукрасил соседнее окно, а затем предложил собравшимся выбрать: удалить его работу, чужую или обе. Путем голосования, проведенного среди собравшихся зевак, было решено сохранить творение Лампаса. Затем он оделся в защитный костюм и начал счищать тег неизвестного уличного художника. Сделать это он не смог, зато в процессе разбил одно из стекол, пообещав восстановить.

Действо было названо «Теория разбитых окон» — в честь избитой как мир и тысячу раз опровергнутой социологической концепции. Согласно ей, мелкие правонарушения, такие как разбитые окна или те же граффити, являются индикатором криминогенной обстановки, а также фактором, провоцирующим другие преступления. По такой логике централизованная борьба с социальными проблемами и ответственность перекладывается с плеч властей на индивидов, которым предлагают «начать с себя» или «сделать самим».

Совсем недавно в городе бурлила дискуссия о значении уличного искусства в контексте вандализма. Люди пытались понять, где проходит политическая граница — между официальным и нелегальным. Казалось, что стороны вынесли какие-то уроки, но нет. В данном случае Покрас почему-то примерил на себя функции эстетической полиции, которая может оценивать, какие граффити должны существовать, а какие нет. Но дебилизм перфоманса еще и в том, что он опровергается самой идеей, согласно которой граффити поощряют деструктивные действия.