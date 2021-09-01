Автотюниг от Шер

В 1998 году богиня поп-музыки Cher выпустила первый в истории музыки трек с Auto-tune — «Believe». На песню наложили эффект из смеси синтезированных голосов человека и робота, что звучало крайне необычно. Ещё более необычным было то, что разработчик автотюна этот эффект добавил по фану: “Я думал так, ок, я хочу разместить этот параметр в программном обеспечении, но я не думал, что кто-то в здравом уме будет когда-либо использовать его». И все же людям песенка зашла и стала хитом. А еще она открыла шкатулку Пандоры и теперь любой уважающий себя исполнитель певец ртом просто обязан вставить в свою песню пару таких эффектов, по поводу и без.