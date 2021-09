Говорят, что Пол МакКартни — ненастоящий!

Сэр Пол Маккартни признался, что его жена Линда спасла его от нервного срыва после распада Beatles в 1969 году. Это откровение прозвучало в выходящей на днях биографии «битла» под названием «Man On The Run: Paul McCartney In The [Читать...]

Одна из дочерей Пола Маккартни Мэри на днях объявила о переносе своей свадьбы с Алистером Дональдом. Причиной такого решения послужила недавняя смерть ее матери Линды, скончавшейся от рака груди. 27-летняя Мэри Маккартни планировала выйти замуж летом этого года, [Читать...]

С 1969 года ходят слухи о том, что именно Йоко Оно стала причиной распада Beatles, однако сэр Пол Маккартни все-таки решился выступить в защиту вдовы Джона Леннона. – Конечно же, не она развалила группу. Не думаю, что ее [Читать...]

В новом видеоклипе Пола Маккартни «Queenie Eye» среди прочих знаменитостей появились Джонни Депп и Кейт Мосс. В ролике, снятом в Abbey Road Studios, также засветились Мерил Стрип и Гари Барлоу из Take That. Анонимный источник подтвердил Daily Record, [Читать...]

Сэр Пол Маккартни собирается вернуть себе права на композиции The Beatles. С 1985 г. права на музыку легендарного ливерпульского квартета принадлежат ныне покойному Майклу Джексону, однако по законам США любое музыкальное произведение, написанное до 1978 года, становится собственностью [Читать...]