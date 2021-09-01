{ 1 сентября 2021 }

Говорят, что Пол МакКартни — ненастоящий!

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  
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Пол МакКартни

«Пол МакКартни умер в 66-м году, а его роль в The Beatles с тех пор исполнял двойник — некий Билли Ширс». Во второй половине 60-х у общества любителей конопли группы людей появилась теория, что музыкант трагически погиб в автокатастрофе. Битлы не захотели терять прибыль и наводить шумиху, так что заменили Пола на двойника со схожими чертами лица и голосом. Казалось бы  звучит абсурдно, да? Однако косвенные доказательства теории таки есть и не мало. Сторонники этой теории находят их в песнях, на обложках альбомов, даже во внешности Маккартни — до и после аварии.

Шум Гамм


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