«Пол МакКартни умер в 66-м году, а его роль в The Beatles с тех пор исполнял двойник — некий Билли Ширс». Во второй половине 60-х у
общества любителей конопли группы людей появилась теория, что музыкант трагически погиб в автокатастрофе. Битлы не захотели терять прибыль и наводить шумиху, так что заменили Пола на двойника со схожими чертами лица и голосом. Казалось бы звучит абсурдно, да? Однако косвенные доказательства теории таки есть и не мало. Сторонники этой теории находят их в песнях, на обложках альбомов, даже во внешности Маккартни — до и после аварии.
Говорят, что Пол МакКартни — ненастоящий!
«Пол МакКартни умер в 66-м году, а его роль в The Beatles с тех пор исполнял двойник — некий Билли Ширс». Во второй половине 60-х у
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