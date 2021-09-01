Вопросы слушателей…

Очередной эфир на канадском «Радио Вера» порадовал вопросами слушателей. На Западе вообще они популярны. Люди звонят в эфир, шлют смс-ки, вовсю эксплуатируют скайп и мессенджеры… Аудитория же русскоязычная, время местное — утро. Скучно людям в Канаде без живого общения, вот они и стараются добраться до очередного гостя. Причём люди разные. Кто старается пожёстче задать вопрос, поядовитее. Эти, как правило, всё заранее знают лучше всех и всё для себя давным давно решили. Ты им нужен как оселок для оттачивания их чувства юмора или как повод для того, чтобы задать каверзный вопрос на тему: «Кто тут у нас самый умный?» Кто наоборот, и в самом деле интересуется тем, про что спрашивает. Про Афганистан, про Россию, про Украину и вообще про то, что в мире происходит и что ещё может происходить… Разные люди и вопросы у них разные.

Кто-то Путина до того не любит, аж кушать не может. Кто-то хочет и в самом деле понять, что у нас происходит и чего ждать. Кого-то стремительное бегство американцев из Афганистана так шокировало, что он опомниться не может и одно хочет узнать: это они просто всё до такой степени провалили, или сначала с талибами обо всём договорились и теперь придуриваются, а бросили страну на произвол судьбы и оружие с техникой и списки их людей талибам оставили потому, что таким их условие было, чтобы американцы ушли без больших потерь. Ну, а кто-то про визит израильского премьера Беннета в Вашингтон, про будущее Трампа и про то, отчего Зеленский такой урод спрашивает. Причём, что характерно, визит украинского президента в Америку никого не заинтересовал. Ни одного человека! В Канаде, с её-то еврейским и украинским населением!!! Чудеса, да и только.

И задал один из слушателей необычный вопрос. Нестандартный. Видимо, накипело. Вспомнил он израильскую программу «Право по рождению», в рамках которой на деньги еврейского государства, которое, в данном случае, вместе с еврейскими филантропами, скидывается, в равном партнёрстве, еврейская молодёжь со всего света приезжает на Израиль посмотреть. На предмет того, чтобы они поняли, что это за страна, она бы им понравилась, они с местной молодёжью познакомились и подружились и, не исключено, переехали на Землю обетованную жить. Ну, или хотя бы с израильтянами и дальше контачили и что-нибудь вместе делали. Мало ли, на что талантливые молодые люди с образованием и фантазией, да ещё из разных стран, вместе способны. Почему, спросил он, Россия такой программы для русскоязычной иностранной молодёжи не делает? Кадры же стране нужны?!

Кадры-то и в самом деле нужны. И такая программа была бы нужна. Вместо той промывки мозгов, насквозь фальшивой и тошнотворной, которой занимаются, неважно, с какой позиции — про— или антироссийской отечественные гастролёры. Что «либералы», которые на самом деле никакими либералами не являются. Что «государственники», которым и государство по барабану, и страна до фонаря, а просто каждый из них врёт про своё — номер, который дома отрепетировал, отрабатывает. Так ведь тут другие кадры нужны. Порядочные. По настоящему любящие страну, а не своё положение в ней и не свой личный карман. Бескорыстные. Честные. Умные. Состоявшиеся. Хорошо говорящие и подкованные. Наконец, мотивированные, чтоб всё, что они делают, делали не ради галочки и, тем более, карьеры, а на совесть и рассчитывая на конкретный результат. Смесь точного расчёта, хорошей организации и искреннего энтузиазма..

Ну, и где таких людей взять? В молодёжных движениях наших? Так тех ни к кому нормальному близко подпускать нельзя. Не карьеристы, так дельцы, не дельцы, так бюрократы. Возраст неважен. Производят отвратительное впечатление и дают такие же результаты. Не энтузиасты, а явная имитация таковых. Да и нет за ними ничего. Пустышка на пустышке и пустышкой погоняет. Что до тех, кто у нас программой приёма соотечественников ведает, неважно, на каком уровне… Взять за холку и долго бить мордой лица о ближайшую твёрдую поверхность. Не то, что рядом с той же израильской программой алии и абсорбции не стоят, но и не стремятся к тому, чтобы хоть как-то прилично выглядела эта программа. Отчего и результаты у неё такие провальные. Увы. А ведь какая на самом деле страна! Какие у неё ресурсы и какие потребности в кадрах! И какие в ней могли бы у людей со всего света открываться возможности!

Нет, если ты Сигал или Депардье, тогда конечно. Опять же, если тебя, как их, лично Путин приветил, тебе потом все дороги открыты и каждый тебе рад. А если нет… Отчего у Израиля с этим так, как есть у Израиля, у Германии так, как у Германии, у Испании и Польши так, как у Испании и Польши (там такие программы тоже есть), и у всех, кто на самом деле заинтересован в привлечении в страну молодых, умных, образованных и талантливых, вроде Канады, Австралии и Новой Зеландии, не говоря уже о США — всемирном пылесосе по выкачке талантов со всей планеты, всё получается так, как у них получается. Да и у Кореи, Китая и Японии неплохо выходит. Ну, а у нас всё так, как получается у нас. В стиле «Роснано» или «Сколково». И ведь умели же когда-то… Куда оно делось? Зато теперь демократия, свобода, сервис много лучше и список Forbes такой — закачаешься. Наверное, этого мало. Гниёт рыба с головы, чисть её с хвоста, не чисть…