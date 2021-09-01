Миссия Америки окончена. пора о ней забыть?

Президент Байден объявил о завершении 20-летней миссии США в Афганистане. Ну, можно это эпическое поражение и так назвать. Что он, в конце-концов, должен был сказать? Что Америка в Афганистане провалилась так, как она до того мало где проваливалась? Денег ухлопано море, около двух с половиной тысяч американцев погибло, не считая потерь в рядах их союзников и местных сил, а власть в итоге перешла от талибов, которых американцы свергать там при Буше решили, к тем же талибам, только уже новому поколению. Причём Северного Альянса больше нет, все границы талибы плотно контролируют, вооружены они брошенным американцами современным оружием и военной техникой до зубов, а управляться с этим хозяйством у них теперь тоже есть кому: практически вся афганская армия перед ними капитулировала. Вот, оказывается, для кого её Соединённые Штаты готовили.

Ну, что ещё, насчёт их миссии в Афганистане? С наркопроизводством там теперь всё более, чем хорошо. Такая под Вашингтоном в этой стране развилась наркодемократия… Талибы, конечно, насчёт этого очень искренне обещают распорядиться и всё прекратить, но мало ли что и кому они обещают? Обещания на Востоке — рябь на воде, прочерк птицы в небе, песчинки, которые ветер по барханам перебрасывает. Кто им верит? Кроме глупых белых политиков и дипломатов, конечно. Но это особая порода людей. Они ничему не учатся и никого из тех, кто их пытается хоть немного просветить, не слушают. За что потом их страны платят большую цену, но им-то что с того? С них какой спрос? Они свою работу сделали и дальше пошли, карьеру строить. А разбирать завалы военные будут и разведчики. Причём лучше всего, чтоб чужие. Миссия США в Афганистане окончена, про него им можно забыть. Это теперь не их проблема.

Афганистан отныне — проблема Пакистана и Ирана, Китая и России, республик Средней Азии и Казахстана. На худой конец, если речь зайдёт о беженцах, проблема Турции и Евросоюза. Как и нынешний афганский наркотрафик. Да и всё, что будет происходить в мире по части подъёма радикализма, исламизма и терроризма, который станет неизбежным следствием бегства США из Афганистана, тоже. Ну и чёрт с ними со всеми, скажет по этому поводу любой бюрократ в Вашингтоне. Америки это больше не касается. Янки сделали свою работу и ушли домой, разворошив осиное гнездо, сильно ухудшив ситуацию в Центральной Азии и на Среднем Востоке и, как всегда, бросив всё на произвол судьбы. И тут совершенно неважно, специально они это сделали, заранее всё подготовив, в чём их многие подозревают, или и в самом деле оказались полными лузерами.

Все сейчас имеют то, что имеют. Лучше не будет. Будет только хуже. Не случайно Байдена сейчас в США местные остряки «Талибайденом» прозвали. Трамп на нём и демократах отсыпается, республиканцы воспряли, рейтинг американского президента и его партии покатился вниз, все первые лица его администрации, кто только мог уйти в тень, затихарились, где и как только смогли… Где сейчас Камала Харрис? Нету. Растворилась в пространстве до полной прозрачности. Ни звука не издаёт. И правильно. Это у победы много родителей, а поражение всегда сирота. Пускай за Афганистан лично Байден отвечает. Он и так выглядит и ведёт себя, как лунатик. На него сейчас что угодно можно свалить. И, главное, до какой степени удачно для Трампа, что он ему выборы проиграл, да ещё с такими нарушениями и подтасовками, на которые пошли демократы и их группа поддержки!

Красиво ушёл с поста мужик. На следующих выборах, чем чёрт не шутит, может на него и вернуться. Он-то, в отличие от Байдена, не путается в именах и фамилиях и не засыпает на пресс-конференциях. Байден своими собственными руками дал ему такой шанс… Что до всех тех, кто с серьёзным видом утверждает, что не время злорадствовать, по-поводу ситуации в Афганистане, положения США и их будущего, а надо самим разгребать все те завалы, которые в результате в регионе сложились и явно в ближайшее время только вырастут, пока всё на наших южных рубежах не обрушилось… Надо. Самое время. Только не злорадствовать, а гнать в шею Штаты с постсоветского пространства. Да и насчёт активничанья там Турции тоже, похоже, пора предпринимать жёсткие меры. Двое пернатых в одной берлоге не живут. Прав был в этом покойный генерал Лебедь. Очень прав.