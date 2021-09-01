Вышел! Вышел! Вышел!

«Donda» — 10-й студийный альбом Канье Уэста, анонсированный летом 2020 года. После череды переносов и четырех живых презентаций (Вегас, две в Атланте, Чикаго) Канье внес все нужные изменения в треклист, сделав эту пластинку самым большим по продолжительности проектом в собственной дискографии.
Идеологически альбом посвящен родной матери Уэста. А по сути здесь сосредоточена вся рефлексия музыканта на события последних двух лет. Вера, любовь, дружба, прощение, предательство — обсудить удалось практически всё. Важно уточнить, что это альбом с хэппи-эндом: на первых презентациях звучал автотюновый эмоциональный трек о том, что Канье теряет семью, но в Чикаго этой песни не было — он снова рядом с близкими.