Вышел! Вышел! Вышел!

Элли Джексон, известная как участница электро-дуэта La Roux, выступила с резкой критикой известного рэпера. Она сказала, что Канье Уэст никому не нравится. Напомним, что Элли Джексон ранее приняла участие в записи трека «All Of The Light» (2010), который [Читать...]

Канье Уэст преподает в Профессионально-техническом колледже Лос-Анджелеса. Рэпер ведет курс моды с мая 2014 года. Таким «непыльным» способом Канье по приговору суда выполняет общественные работы. Суд приговорил Канье Уэста к общественным работам, двухлетнему испытательному сроку и прохождению курса [Читать...]

Шестой студийный альбом известного рэпера Канье Уэста будет называться «Yeezus», сообщает хип-хоп-сайт Rap-Up. Он будет выпущен 18 июня. Напомним, что предыдущий диск рэпера носил название «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» (2010). Название нового альбома еще не подтверждено официально. [Читать...]

Магазин Канье Уэста под названием Yeezus открылся в лос-анджелесском Staples Center. Лавка, как сообщает, расположилась прямо по соседству с бутиком семьи Кардашьян Dash (напомним, что Канье помолвлен с Ким Кардашьян). В магазине можно приобрести мерчандайз с концертов Канье: [Читать...]

Радиостанция Hot97 заявила, что рэпер Канье Уэст закончил запись своего шестого альбома, а лейбл Уэста Def Jam недавно провел мероприятие, посвященное прослушиванию этой записи. Напомним, что предыдущий диск музыканта «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» вышел в 2010 году. [Читать...]