{ 1 сентября 2021 }

Вышел! Вышел! Вышел!

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

«Donda» — 10-й студийный альбом Канье Уэста, анонсированный летом 2020 года. После череды переносов и четырех живых презентаций (Вегас, две в Атланте, Чикаго) Канье внес все нужные изменения в треклист, сделав эту пластинку самым большим по продолжительности проектом в собственной дискографии.

Идеологически альбом посвящен родной матери Уэста. А по сути здесь сосредоточена вся рефлексия музыканта на события последних двух лет. Вера, любовь, дружба, прощение, предательство — обсудить удалось практически всё. Важно уточнить, что это альбом с хэппи-эндом: на первых презентациях звучал автотюновый эмоциональный трек о том, что Канье теряет семью, но в Чикаго этой песни не было — он снова рядом с близкими.

Тихое Место


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