Супермен восстал супергеем

У Супермена, наконец, нашли его самую главную суперсилу, в современном западном мире остро необходимую любому супергерою: гейство. Художник DC Comics рассказал об этом публике, уточнив, что на авторские права классического героя — Кларка Кента — денег студия зажала, вот и решила Супермена обновить: теперь таковым будут называть Джонатана Кента — стырившего у папки костюм, чтобы погромче заявить с небес, что он — гей, и вот вообще-вообще этого не стыдится, а даже гордится и плачет от этой гордости полурадужным криптонитом прямо в глаза поклонников DC.

Дело, полагаем, решеное — нужно быть, как минимум, Бэтменом, чтобы выступить против такого ребрендинга и такого супермена. Да и того, в случае чего, легко отправят на покой — благо замену уже нашли в виде бестолковой сестры-феминистки. Забавно, если новый виток построят вокруг именно их противостояния, когда оба выкидыша эпохи будут громко решать, кто из них пустышка, а мы будем верить обоим.

Многим не понравился поворот, когда, выдавив из фанатов слезы, Супермена туповато воскресили в «Лиге справедливости». Как выясняется, бывают повороты и похуже, когда студии, ради актуальной сиюминутной повесточки, готовы повернуть своего главного героя к фанатам аккурат криптонитовым задом.