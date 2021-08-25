{ 25 августа 2021 }

Талибы могут обвалить доллар

Рубрики: [Telegram]  [Экономика]  

Над американской валютой нависла «афганская угроза» — эксперты считают, что талибы могут обвалить доллар. Это случится, если США вступят в новую войну с Афганистаном. Очередной военный конфликт может разрушить имидж непобедимой сверхдержавы. А другие страны не захотят хранить резервы в валюте ослабленного государства, считают эксперты.

В прошлом году доля американской валюты в резервах центробанков мира упала до рекордно низких 59%, на пятки наступают евро и юань. Однако хоронить доллар все же преждевременно — до сих пор он выходил из самых сложных кризисных ситуаций, пережил войну в Персидском заливе, Сирии и другие конфликты. Так что в итоге может получиться, как в классике: «Паниковский вас всех переживет».

Издательский Дом «Новый Взгляд»


Похожие посты:


  1. Путин – как американский доллар

    2. Путин – как американский доллар

    Вся наша полит система сейчас держится только за счет Путина. Путин – как американский доллар. Пока в него верят, в его тайную силу и способность удерживать ситуацию, эта система будет существовать. Единственным выходом для сохранения стабильности в России [Читать...]


  2. Теперь России запретят доллар

    3. Теперь России запретят доллар

    Не успели мы порадоваться сверхдержавному перемирию, как за считанные часы отношения России и США вновь превратились в американские горки. Ещë вечером (американским утром) Байден отзывал эсминцы из Черного моря, а уже с утра (в час, когда пиндосы спят) [Читать...]


  3. Талибы и дура

    4. Талибы и дура

    Очередная девочка-дурочка позвонила с какого-то интернет-портала. То ли «Журналисты за правду жизни», то ли «Дежурная хрень», то ли «Лапша на уши». Как она представилась — журналист. Говорила долго, медленно, как бы внушительно. По крайней мере, голос у неё [Читать...]


  4. Афганские талибы наплевали на соглашения с США

    5. Афганские талибы наплевали на соглашения с США

    Афганские талибы, наплевав на все соглашения с Соединёнными Штатами, берут под контроль свою страну, вводя на контролируемых ими территориях законы шариата в самом жёстком варианте, который только существует в исламском мире. Они крайне воодушевлены. Как же! Они победили. [Читать...]


  5. Талибы и идиоты

    6. Талибы и идиоты

    Пресса, политики и дипломаты никак не определятся: нынешние афганские талибы — они какие? Хорошие или плохие? Патриоты, победившие Соединённые Штаты и изгнавшие их с родной земли (что радует), или террористы, которые, впрочем, США и в самом деле победили, [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»