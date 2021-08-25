Над американской валютой нависла «афганская угроза» — эксперты считают, что талибы могут обвалить доллар. Это случится, если США вступят в новую войну с Афганистаном. Очередной военный конфликт может разрушить имидж непобедимой сверхдержавы. А другие страны не захотят хранить резервы в валюте ослабленного государства, считают эксперты.
В прошлом году доля американской валюты в резервах центробанков мира упала до рекордно низких 59%, на пятки наступают евро и юань. Однако хоронить доллар все же преждевременно — до сих пор он выходил из самых сложных кризисных ситуаций, пережил войну в Персидском заливе, Сирии и другие конфликты. Так что в итоге может получиться, как в классике: «Паниковский вас всех переживет».