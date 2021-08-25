Талибы могут обвалить доллар

Вся наша полит система сейчас держится только за счет Путина. Путин – как американский доллар. Пока в него верят, в его тайную силу и способность удерживать ситуацию, эта система будет существовать. Единственным выходом для сохранения стабильности в России [Читать...]

Не успели мы порадоваться сверхдержавному перемирию, как за считанные часы отношения России и США вновь превратились в американские горки. Ещë вечером (американским утром) Байден отзывал эсминцы из Черного моря, а уже с утра (в час, когда пиндосы спят) [Читать...]

Очередная девочка-дурочка позвонила с какого-то интернет-портала. То ли «Журналисты за правду жизни», то ли «Дежурная хрень», то ли «Лапша на уши». Как она представилась — журналист. Говорила долго, медленно, как бы внушительно. По крайней мере, голос у неё [Читать...]

Афганские талибы, наплевав на все соглашения с Соединёнными Штатами, берут под контроль свою страну, вводя на контролируемых ими территориях законы шариата в самом жёстком варианте, который только существует в исламском мире. Они крайне воодушевлены. Как же! Они победили. [Читать...]

Пресса, политики и дипломаты никак не определятся: нынешние афганские талибы — они какие? Хорошие или плохие? Патриоты, победившие Соединённые Штаты и изгнавшие их с родной земли (что радует), или террористы, которые, впрочем, США и в самом деле победили, [Читать...]