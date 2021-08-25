Канделаки обвинила ВГТРК и Первый канал в нежелании транслировать Паралимпиаду

«Я напомню слова Президента о том, что широкое освещение паралимпийского спорта принципиально важно. […] Несмотря на все призывы, это тот спорт, до которого есть дело только нам? Эти ребята, граждане России, совершают подвиг на глазах у всего мира, но они не интересны, кроме «Матч ТВ», никому», — написала Канделаки, отметив, что не надо бояться низких рейтингов.

У менеджера «Матч ТВ» по чётным дням месяца самое важное — это рейтинг, а по нечётным — социальная направляющая. Вчера в эфире было интервью Мамаева для рейтингов, а сегодня исполнение воли президента. Если сейчас открыть YouTube-канал «Матч ТВ», то можно увидеть, что интервью Мамаева за полсуток после публикации набрало столько же просмотров, сколько обзоры матчей по пляжному футболу и в два раза меньше обзоров матчей квалификации Лиги чемпионов. Российские команды в них не участвовали. Это точно то, ради чего надо было устраивать скандал и лишаться одного из самых известных журналистов?

«Матч ТВ» позиционирует себя как мужской канал и отказывается обсуждать рейтинги среди всей аудитории. Мужской аудитории нужно было интервью Мамаева? Или это был вызов Малахову и «Пусть говорят»? Или были какие-то другие причины, связанные с тем, что Мамаев дрался с менеджером проекта Aurus, а «Матч ТВ» получает деньги за показ отечественной серии автогонок (не платит за права, как должно быть, а получает). Президент одобряет интервью с теми, кто дрался с менеджером проекта Aurus?

Канделаки постоянно заявляет о росте цифр «Матч ТВ» с 2015 года, но вне периода крупных спортивных форумов, как на прошлой неделе, доля и рейтинг у него как у «Культуры». Может быть, тогда пора перестать играть из себя бизнесменов и начать, как «Культура», не смотреть на рейтинги — просто общедоступно за гос. средства показывать спорт без скандалов, Мамаева, Бузовой и глубоких декольте? Не надо президентом прикрывать биполярку своего телеканала, от которой сбежали уже больше десятка известных журналистов.