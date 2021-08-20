На Apple+ на прошлой неделе тихонько вышла CODA — санденсовский победитель этого года, которому прочат и неплохие шансы на «Оскаре». Так ли она хороша, как про нее писали? Нет. Но хороша ли? Да.

CODA — это маленькое инди-драмеди про девочку-старшеклассницу, которая выросла в семье глухонемых (CODA — это не просто название, это аббревиатура child of deaf adults). Отец с сыном — рыбаки, дочка им помогает, мама тоже на подхвате. Девушка, правда, мечтает стать певицей, поэтому отчасти из-за этого, отчасти — из-за симпатии к однокласснику, она записывается на дополнительные занятия в школьный хор.

Постепенно два мира главной героини начинают неумолимо надвигаться друг на друга. С одной стороны, она не может бросить семью и рыбный бизнес, ведь в нем начинает только все получаться, а без слышащего человека на катере им не хотят продлевать лицензию. С другой, учитель по вокалу находит в ней талант и уговаривает попробовать поступить в музыкальный колледж в Беркли.

CODA — это, если совсем просто, новая «Джуно» или «Маленькая мисс Счастье», безоговорочный и бронебойный инди-хит, который не понравится может только совсем черствым людям. В нем есть все составляющие хорошего американского независимого молодежного кино: простая, но трогательная история, свежие лица, важная проблема в центре сюжета, а также (оправданная и твердая) надежда на то, что все будет хорошо.

Но в этом есть и проблемы. CODA, какой бы обаятельной она не была, это фильм, который двигается по протоптанным другими дорожкам. Здесь нет откровенных сюрпризов или острых углов, а главные герои, разумеется, решат свои проблемы, что бы им это ни стоило. Все это мы уже где-то видели, пусть не в этом, а другом сюжете — разницы почти никакой нет.

Но вообще ругать CODA за отсутствие собственного узнаваямого голоса — глупо. Это фильм-терапия, фильм-массажер всех важных зрительских зон, фильм-надежда, который точно не расстроит, а только подбодрит. В мире сейчас происходит и так много дряни, и если вы ищите укромный киноуголок, куда можно сбежать хотя бы на два часа, включите CODA.