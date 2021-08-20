Вчера вышла (на Microsoft Windows, Xbox One и Xbox Series X/S) «12 Minutes» — сюжетная головоломка, главных героев которой озвучили Джеймс Макэвой, Дейзи Ридли и Уиллем Дефо, а выпустила компания Annapurna, с которой мы знакомы по её кинодеятельности.

Формально 12 Minutes — это квест, события которого происходят в одной нью-йоркской квартире. Муж возвращается с работы, его встречает любящая жена, у которой есть для него сюрприз. Они садятся за стол, достают десерт из холодильника, и девушка признается, что беременна. Счастью нет предела несколько минут, а уже спустя мгновения они слышат стук в дверь и крики «Откройте, полиция». Еще спустя мгновения супруги лежат носом в пол, а «полицейский» предъявляет девушке обвинения в убийстве отца. Но скоро, как только часы пробьют 12 минут, история перезапуститься, и вы снова окажетесь в роли мужа на пороге квартиры.

С каждой новой временной петлей вы все лучше изучите окружения, а также постепенно начнете распутывать клубок истории. Кто этот полицейский? Почему он обвиняет жену главного героя в убийстве? Какую роль в сюжете играют таинственные карманные часы? И так далее. 12 Minutes в неспешном темпе с игровыми ошибками проходится примерно за 3-4 часа — идеальное приключение на вечер.

И на бумаге концепт выглядит если не свежо (все-таки игр, фильмов и сериалов с временными петлями мы видели немало), то жинеспособно. Для такой камерной криминальной истории — в самый раз. Но 12 Minutes несколько раз переносили, и теперь становится понятно, почему.

Для сюжетной головоломки она слишком небрежно склеена. То есть, попытаюсь без спойлеров, чтобы продвинуться по истории, вам нужно иногда включить не логику, а воображение, чтобы понять, куда движется сюжет. Один пример: привязанность полицейского к дочери, которая во второй половине прохождения сыграет ну слишком большую роль в происходящем. А никакого объяснения такому поведению героя, кроме «ну он любит дочь» в 12 Minutes и нет. И это плохо: потому что в такой сюжетной, я бы даже сказал сценарной игре, каждое пользовательское недоумение рушит атмосферу. Все сюжетные элементы должны быть плотно подогнаны друг к другу, не вызывать лишних вопросов и не раздражать — это залог блистательного детектива. Но, увы, сценарных провисов в 12 Minutes немало. Где-то авторы не до конца прописывают характер героя, где-то его мотивацию и причины поведения, где-то — просто плохо объясняют, что происходит. И весь сценарный карточный домик периодически начинает рушится, потому что игрок слишком глубоко начинает залезать в историю со своим «не верю».

От этого страдает и игровой процесс, который должен подчиняться сценарию. Лакун в происходящем слишком много, поэтому некоторые временные петли превращаются в бесцельное перебирание предметов, комбинаций ситуаций и сумбур. А от него хочется в такой маленькой и емкой, как 12 Minutes, отказаться. Хочется, чтобы история лилась, игрок с первой сцены нырял в происходящее головой, лишний раз не идиотничал или проклинал горе-постановщиков.

В итоге 12 Minutes как концепт на бумаге выглядит значительно любопытнее, чем играется. Ей категорически не хватает редактуры, местами — хорошего уровня режиссуры и понимания происходящего. Из-за этого всего очень неожиданная и интересная история дробится на части, а к финалу вообще меркнет.

Единственное: 12 Minutes, скорее всего, может стать классной заменой настолки на дружеских посиделках дома, в компании людей вы эту головоломку раскусите быстро, а раздражение от некоторых сюжетных и игровых моментов разделите между людьми в компании и станет не так все плохо.