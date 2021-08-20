Грандиозный Херсонес Таврический

В Крыму презентовали концепцию историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Грандиозный парк разместят на территории в 23,3 га. Из них — 11,4 га отдадут под масштабное озеленение, а 3,2 га — под строительство зданий и сооружений. В частности, планируется строительство Музея античности и Византии, Международного археологического центра, Музея Крыма и Музея христианства. Кроме того, появится квартал реконструкции древнего города, в который войдут раскопки. В проекте также есть археологический ландшафтный парк, раскопки в котором станут доступны для студентов. Также в Херсонесе создадут туристический и паломнический центры, школу искусства для детей «Корсунь» и филиал детского лагеря «Артек». В проект вписаны и комплексы фортификационных сооружений — батареи №12 и №13. Они будут отреставрированы, после чего в них расположится Музей современной культуры.

Реализовать идею хотят к 2024 году. Концепция была предварительно обсуждена с научным сообществом, с властями региона, с сотрудниками музея-заповедника. Проект по поручению Владимира Путина реализует фонд «Моя история» под патронажем Минкультуры и Патриаршего совета по культуре и в партнерстве с Минобороны и Правительством Севастополя. Куратором выступает специальная рабочая группа, созданная администрацией президента.

Участники конференции сошлись во мнении, что в результате будет создан парк мирового уровня. В 2019 году воинские части Минобороны перебазировали из Карантинной бухты Севастополя, а участок использовали для расширения музея-заповедника. Раскопки на новых территориях проводятся с 2020 года, результаты изысканий будут учтены при проектировании комплекса. Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н. э. Коллекция «Херсонеса Таврического» составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг.