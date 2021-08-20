О г-не и современном искусстве

Немного об эстетике. На жарком ристалище вкусов, в битве за то, что считать искусством, а что г-ном, специалист по обеим этим материям, Марк Миндлин, человек, которого за пределами узкого круга его личной и профессиональной (или околопрофессиональной) тусовки не знает никто, сошёлся в непримиримым противоборстве с шоуменом Максимом Галкиным, которого знают все. 12-метровый предмет спора стоит (лежит, валяется, установлен, водружён — нужный термин читатель подберёт сам) на Болотной и, по мнению Галкина, больше всего похож на огромный кусок г-на. Причём неаккуратного г-на.

Автор потратил на осмотр этого шедевра современного искусства (автор Урс Фишер, официальное название «Большая глина N°4») некоторое время и вынужден признать: похож. Хотя трудно представить себе, что артефакт, цвета «металлик», кто-то может сравнить с г-ном, однако скульптору настолько точно удалось повторить формы этой, сопровождающей жизнь каждого человека от рождения до смерти субстанции, что других ассоциаций как-то не возникает. Смотришь — думаешь: может, облако? Или символ духа Б-жьего, носящегося над водами? Или инопланетянин? Потом ещё раз взглянешь — г-но. Других ассоциаций не вызывает. Так что, даже непонятно, на что кураторы этой хрени обижаются. А они обижаются, и сильно.

Общая тема со стороны защитников и пламенных адвокатов: «это у вас самих в голове г-но, оттого и наше величественное произведение искусства вам таковым кажется», а также отсылки к историческим примерам, типа Эйфелевой башни, монмартрской базилики Сакре-Кёр и даже статуи Давида, которая стоит во Флоренции, не убеждает. И про «Чёрный квадрат» не убеждает. Хотя уже ближе к теме. Сказывается косность нормального человека, в том числе московского, который при всех своих недостатках чертовски конкретен. И уж коли г-но видит, то какого бы оно размера и цвета ни было, так его и называет. Тем более, скульптура, как памятник именно г-ну, превосходна. Даже запах чувствуется.

Ну, просто эпоха такая настала. То ли сие произведение современного искусства должно символизировать и отражать отношение скульптора и группы его поддержки к жителям города, где она установлена. То ли к городским властям (назвали бы уж тогда именем мэра, чего стесняться — обессмертили бы человека). То ли к федеральным. То ли это, напротив, насчёт протестного движения на Болотной, где «шедевр» установлен, и символизирует то, что оно собой представляет, с точки зрения властей — неважно, какого именно уровня. Простор для полёта фантазии безграничен. А может — это и в самом деле памятник г-ну, поставленный скромным копрофилом? Ну, любит он его, пускай даже и странною любовью. Что такого?

Помнится, у Херлуфа Бидструпа есть ровно такой сюжет, про музей современного искусства, пришедших туда родителей с маленьким ребёнком и откровенное счастье дитятка, когда оно на обратном пути увидело несколько смущённую собачку, навалившую кучку, по форме точно соответствовавшую модернистской скульптуре, увиденной ими в музее. Галкин в данном случае, точь в точь, как тот ребёнок, что ему по статусу и положенно. Он назвал короля голым — и это конечно же обидно жуликам-портным… точнее, скульптору и его защитникам, которые старались, договаривались, наверное, немало бабла в установку этого 12-метрового куска г-на из замороченных ими городских властей вынули… Это, кстати, само по себе немалое искусство, продать такое г-но, как конфетку.

Самое забавное, что так можно делать не один раз, а практически бесконечно. Помянутая скульптурная мегафекалия ездит по миру, выставляемая в разных столицах, где и стоит по нескольку месяцев. Спасибо хотя бы и на этом. Браво! Недолго Москве позориться — других тоже осчастливят. В чём, собственно, и состоит весь смысл той смеси жульничества, издевки, глупости и эпатажа, которая по нынешним временам сходит за современное искусство. Скандалист Бреннер вон, вообще собственные фекалии в консервных баночках продавал, хотя так честно их и называл: «Г-но художника». Так что, нарисовать на этом произведении портрет того, кто его водружение в Москве согласовал, кто бы это ни был, назвать его именем (оставим мэра пока без бессмертия), но зато все потраченные деньги вычесть лично из кармана мэра.

Что называется, во избежание повторения. Ну и, если что, можно сменить название художественного артефакта. Кто там его горячее прочих защищал? Марк Миндлин? Ну, в его честь и назвать, даже без номера. Ему же эта хрень нравится? Значит, не на что жаловаться — всё справедливо. Просто в Риме стоит Фонтан Треви, во Флоренции статуя Давида, в Париже Эйфелева башня, а у нас будет 12-метровый Миндлин окраса «алюминиевая пудра». Постоит и перестанет. Ну, или там символически назвать кадавра, в честь того явления, аналогию с которым он у москвичей вызывает. В соответствии с итогами электронного голосования. Перестройка там. Приватизация. Демократия. Америка, как она есть. Скромно: Чубайс. Или Горбачёв. Все будут за.