«Большая глина №4» с Болотной набережной продолжает существовать в положении рыбы из мемеса «про котов и рыбов». Только вот разнообразные двуногие «коты» вовсе не считают, что БГ — это что-то «кросивое», а совсем даже наоборот. Дошло даже до вот таких ночных собраний в центре города, которые никто вроде бы не санкционировал, но никто и не разгонял.

И уже никого не удивляет, где в и как в России происходит водораздел и поляризация мнений. Если в Инстаграме Максиму Галкину целуют руки (и не только), за критику «не совсем аккуратной кучи говна» (видимо, позабыв, какой аккуратной кучей г.. на ещë недавно было творчество самого господина Галкина, до тех пор, пока он не потратился на хороших авторов), то в Телеграме самые смелые комментаторы уже сейчас высказываются о том, что БГ №4 самое место на Лубянке, в смысле на пустующем месте в центре Лубянской площади (а не то, что вы подумали).

Возвращаясь к трактовке, которую сам автор определяет, как памятник акту творчества, получившийся результат понравился даже талибам. Образа человека нет — с этим полный Халяль, а, согласно Корану 23:12, Всевышний сотворил человека из вполне конкретной глины (тогда как по Библии Адам был сотворен из абстрактного «Праха Земного»).

Но это, как бы сейчас сказали, «слишком тонко», а пока от шуток про Лубянку сетевые шутники переключились на очевидную параллель (и территориальную связь) с Петром работы Зураба Церетели. И если следовать самой популярной трактовке «экспоната», пропорции и масштаб совпадают.

Заодно стоит отметить, как за 20 лет коллективный разум москвичей каким-то необъяснимым образом умудрился вытеснить колоссальный памятник из восприятия не только в столице, но и в России. Только вдумайтесь в эти цифры — 98 метров в километре от Кремля, выше волгоградской Родины и чуть пониже киевской. Но на киевскую мать, даже с гербом «ненавистного СРСР», украинцы накидывают бусы, флаг и иные украшения, а московского Петра попросту не существует. Ни открыток, ни сувенирки, даже приезжие не торопятся делать селфи на фоне (потому что и приезжему понятно, что это дичь какая-то).

С другой стороны, если уже больше двух десятилетий «незаметный император» занимает пространство в центре города, лишь единожды закачавшись в короткий период смены градоначальников, то и у «Большой глины» есть все шансы устоять. Тем более, что стоять надо не 20 лет, а всего 3 месяца. Это не навсегда. Это всего лишь гастроль.