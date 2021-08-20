Ночью все кошки серы…

Или нет. Тут всё зависит от того, как светит луна и какого на самом деле цвета кошарик. Белый, он и есть белый. Чёрный — чёрный, особенно в ночной темноте. Другое дело, что мы не в тропиках живём, у нас ни чёрные пантеры по лесам дичь не скрадывают, ни их более светлые родственники, львы. По крайней мере, со времён Средневековья, когда «лютого зверя» князья со своими дружинами под ноль выбили, вместе с гепардами. Леопарды, правда, до нового и новейшего времени по Кавказу бродили, и тигров по тугаям Средней Азии можно было встретить, но ХХ век они не пережили. Разве что, на Дальнем Востоке их можно встретить, да в зоопарках. Про новых, интродуциррванных на Северном Кавказе леопардов, не говорим. Особый случай.

Так что, из диких кошек у нас в природе в основном рыси и более мелкие представители этой самой фауны, до редчайших манулов включительно. Спасибо, пумы не водятся. Но в основном, кого можно встретить по ночам в жилой застройке? Котов и кошек. Просто путешествующих по своим кошачьим делам, из пункта А в пункт Б, маршрутами, известными только им одним. Сражающихся между собой за территорию или, по весне, за внимание их, кошачьих, дам. Мышкующих или поджидающих в засаде неосторожного крота. Да мало ли кого на окраине леса может встретить, неожиданно для себя, решивший пройтись патрулём по ночному посёлку кот… Как-то, к примеру, нашли поутру на участке задушенную молодую куницу, которая на свою голову решила забрести на территорию нашего Мурчика.

В другой раз он, уже поутру, шуганул с участка соседей молодую лисицу — скорее даже, подросшего лисёнка, которого невесть зачем к тем занесло. Сначала прогнал за сарай, а уж потом, когда от других соседей подкрепление подоспело, в виде ещё одного кота, помоложе и поагрессивнее, вообще выгнали за забор лесного гостя. Хотя была бы лиса покрупнее, кто его знает, чем бы всё обернулось. У него с ними старая война. По молодости уходил мышковать в лес, иногда дня на два-три, возвращался то с порваным ухом, то без куска шкуры на холке, то с прокушенной лапой… А ведь в округе кого только нет! И ласки, и дикие хори, и барсуки, и прочяя лесная и луговая живность. Хорошо хоть, лоси и кабаны бродят с той стороны забора, хотя зайцы и лисы в посёлок заходят, да и бобры заглядывают иногда.

Ночью какие только звуки не доносятся… Кто-то шурудит, кто-то вскрикивает (про птиц вообще не говорим, они ночами устраивают такие концерты, словно у них соревнование — кто кого перепоёт). В соседней деревне периодически взлаивают собаки, чувствуя очередного хищника, то ли из любопытства, то ли в поисках поживы забредшего на ночную улицу… На рассвете иногда видна тройка одичавших псов из соседнего леса, трусящих за кем-то по следу или несущихся за добычей. Это соседи опасные — хуже волков. Ну и, знамо дело, орут деревенские петухи. Как-то странно орут. На рассвете — ладно. Но зачем начинать кукарекать в три часа ночи?! Тьма-тьмущая, ни зги не видать, луны на небе нет, звёзды за облаками… По телевизору рэперы и стендаперы, в деревне петухи… Природа!