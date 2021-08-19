Ситуация в Афганистане нанесла катастрофический удар по реноме Соединённых Штатов, как мирового игрока, от которого Америка вряд ли вскоре оправится, а может быть не оправится и совсем никогда. Слишком много свидетельств провала, в том числе фото-, аудио— и видеоматериалов. И это не Вьетнам. Это гораздо хуже Вьетнама. Там американцы потерпели поражение, сражаясь не только и не столько против вьетнамцев, сколько против социализма, как системы. Вьетнаму много кто помогал и готов был помогать впредь. Да и внутренняя обстановка в Соединённых Штатах, при всём накале тогдашних антивоенных выступлений, расовых протестов и всего прочего, типа «Уотергейта», была много прочнее, чем сегодня.

Достаточно взглянуть на портреты американских лидеров 60-70-х годов и на тех, кто управляет Соединёнными Штатами в наше время. Нет, наверное сходство Джозефа Байдена с Лесли Нильсеном чисто внешнее, но если американский президент до изумления похож на комика, большую часть своей карьеры в её наиболее удачный период игравшего роли полных идиотов — это далеко не так смешно, как могло бы быть, если бы он не стоял во главе ядерной державы. Талибам воевать против Америки не помогал ни Китай, ни Россия, а все те, на кого боевики опирались, были и остаются союзниками США. Как, впрочем, и много кто ещё за пределами Ближнего Востока. Что не мешало ни этим союзникам вести свои интриги, ни американцам их бросить.

Когда обозреватели предрекают, что для восстановления имиджа Америки на международной арене ей придётся провести пускай маленькую, но однозначно победоносную войну или хотя бы спецоперацию, надо учитывать, что ни с каким серьёзным противником после катастрофических провалов последних 20 лет американцы не будут связываться. Просто не могут себе это позволить. Так что не только о Северной Корее, Венесуэле, Кубе или Белоруссии в том случае, если прогнозы об их намерениях верны, не может быть и речи, но и о куда более слабых странах. В идеале, Америка могла бы ещё раз оккупировать Гренаду, но это вряд ли кого-то впечатлит. Хотя мало ли крошечных островных государств на планете? Науру там, Тувалу или Тринидад…

В принципе, как воевать с Америкой, понятно. Не обращать внимание на время, которое эта война занимает. Избегать лобового столкновения, уходя с линии атаки. Действовать партизанско-диверсионными методами, нанося максимальный урон в живой силе и технике, по возможности непрерывно. Не концентрировать силы в населённых пунктах, которые легко разбомбить. Истощать американцев, наносить точечные болезненные удары по их линиям снабжения, прерывать коммуникации, саботировать логистические операции войск США… В общем, партизанить, партизанить и ещё раз партизанить. А там, как получится. Не выдерживают американцы такой войны. Им быстрые победы нужны. Окончательные.

Впрочем, партизанской войны не выдерживали до них немцы, японцы, англичане, французы и все прочие оккупанты такого рода. Так что, всё-таки, если кому-то что-то они и будут демонстрировать, то на маленьком плацдарме, лишённом сложного рельефа и с максимально мирным населением. Идеальны были бы Сан-Марино, Лихтейнштейн или Монако, да это уже совсем никуда не годится — внутри страны администрацию её политические оппоненты загрызут. И тут главное, что раньше у США монополия на информацию была. Когда контролируешь медиапространство полностью — это почти идеально. Ври, не хочу. Когда частично — много хуже. Конкуренты ловят за руку, от них отбрехиваться нужно. А уж как сейчас… Бедная, бедная Америка. Войну — и то ей по нынешним временам не у кого выиграть…