Из Железной Спасительницы в целительницы

10 лет назад актриса Гвинет Пэлтроу открыла интернет-магазине Goop, в котором можно купить ряд бесполезных, но довольно творчески оформленных товаров. Теперь она пробует себя на попроще организатора таких же услуг. Стала проводницей в мир целителей.

Вместе c премиальной круизной компанией Celebrity Cruises она в октябре займётся оздоровительными путешествиями по Карибскому морю. Мол, после коронавируса это актуально. В команде участников — целители, фитнес-инструкторы, ясновидящие и духовные практики. По пути они будут расширять сознание и укреплять тело клиентов.

Говорят, смех продлевает жизнь. Значит, и эта новость полезна.